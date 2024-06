video suggerito

Sinner da oggi è numero 1 al mondo nel tennis: perché è fondamentale restarlo fino alle Olimpiadi Jannik Sinner da oggi è formalmente il nuovo numero uno del ranking ATP davanti a Carlos Alcaraz, vincitore del Roland Garros. Per l’azzurro è fondamentale restarlo fino alle Olimpiadi in ottica tabellone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Sinner è ufficialmente il nuovo numero uno del tennis mondiale. Il sorpasso a Novak Djokovic avvenuto durante il Roland Garros, è stato formalizzato oggi in avvio di settimana con l'aggiornamento del ranking ATP. Jannik, entrato così nella storia del tennis italiano, dovrà guardarsi le spalle da Carlos Alcaraz che vincendo lo Slam francese si è preso il secondo posto in classifica, relegando Nole sul terzo gradino del podio.

Sinner nuovo numero 1 al mondo, fondamentale esserlo alle Olimpiadi

L'obiettivo di Sinner è quello di restare numero uno del tennis anche nelle prossime settimane, fino alle Olimpiadi di Parigi, dove rappresenterà l'Italia con Musetti, Arnaldi e Darderi. Infatti sarà fondamentale per Jannik entrare in tabellone da testa di serie numero 1. Una situazione che gli consentirà di giovare di un cammino più "vantaggioso". Restando così le cose tra l'altro, Sinner nel torneo Olimpico che si giocherà dal 27 luglio al 4 agosto sui campi in terra rossa del Roland Garros, potrebbe affrontare solo in finale Carlos Alcaraz.

Sinner e Alcaraz, gli scenari in vista del torneo di tennis delle Olimpiadi di Parigi

Se infatti quest'ultimo dovesse a sua volta confermare il secondo gradino del podio, sarebbe la seconda testa di serie del tabellone delle Olimpiadi, e potrebbe affrontare Sinner solo in un'ipotetica finale quando in ballo ci sarebbe dunque una delle due medaglie più prestigiose. Senza dubbio, considerando anche la necessità per Djokovic di recuperare dall'infortunio, è lui lo spauracchio numero uno per Jannik sulla terra rossa parigina, anche alla luce del duello vinto al Roland Garros proprio su quel campo dove si giocherà anche a Parigi 2024. Ovviamente le cose non cambierebbero anche in caso di sorpasso di Carlitos a Jannik, con l'azzurro che potrebbe affrontarlo solo nell'ultimo atto. Praticamente impossibile per Sinner scendere prima di Wimbledon sotto il terzo gradino del podio.

Sinner numero uno, il nuovo ranking ATP

Cosa può cambiare in classifica tra Sinner e Alcaraz fino alle Olimpiadi

Al momento Sinner ha 945 punti di vantaggio su Alcaraz, ma sulla carta la situazione sembra essere favorevole nel confronto diretto con lo spagnolo almeno fino alle Olimpiadi. Infatti considerando che il ranking ATP si basa sui punti conquistati nella scorsa stagione, se Sinner deve "difendere" quelli dei quarti ad Halle e della semifinale di Wimbledon, Carlitos deve non perdere terreno considerando la vittoria del Queen's e soprattutto quella di Wimbledon che gli ha lasciato in dote 2000 punti. Le cose per Jannik potrebbero cambiare dopo le Olimpiadi e in vista del finale di stagione, quando nella scorsa annata si rese protagonista di diverse vittorie, in primis quella nel Masters 1000 del Canada, questo fino agli US Open, dove i ruoli s'invertiranno nuovamente.