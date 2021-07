Sinner crisi senza fine, al torneo di Atlanta perde con il numero 132 ATP Jannik Sinner esce subito dal torneo ATP 250 di Atlanta, l’altoatesino è stato superato in due set dal 27enne australiano Christopher O’Connell, numero 132 del mondo. Sinner ha perso la quarta partita consecutiva e per la terza volta di fila cede al primo turno. Avrà modo di rifarsi l’azzurro già la prossima settimana nel 500 di Washington.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è stato eliminato nel torneo ATP 250 di Atlanta. Il tennista italiano, testa di serie numero 1, è stato sconfitto in due set dall'australiano O'Connell, numero 132 della classifica mondiale. Per l'azzurro è la quarta sconfitta consecutiva nel circuito, questa fa molto male perché l'australiano, oltre a essere fuori dalla top 100, è anche proveniente dalle qualificazioni.

Sinner battuto da O'Connell

Non è un periodo semplice per Jannik, che dopo essere stato eliminato al primo turno di Wimbledon, da un giocatore che poi ha raggiunto addirittura i quarti di finale (Fucsovics), aveva deciso di rinunciare alle Olimpiadi per prepararsi al meglio ai tornei estivi che si disputano in Nord America. Sinner però nel 250 di Atlanta è finito subito fuori, battuto in due set da Christopher O'Connell, giocatore di livello medio-basso posizionato al 132° posto della classifica. O'Connell accede così ai quarti di finale. Ci sono dei rimpianti per Sinner che nel primo set ha mancato anche un setpoint.

I tornei che Sinner disputerà in estate

Questo è solo il primo torneo dell'estate di Jannik che avrà modo di recuperare terreno e di vincere partite, già nel 500 di Washington la prossima settimana, poi scenderà in campo a Montreal e Cincinnati, due tornei importanti, due 1000 che assegnano molti punti per la classifica ATP, che in questo momento non sorride a Sinner, che spera di entrare nella top ten. Infine scenderà in campo a New York, dove si terranno gli US Open, dal 30 agosto al 12 settembre.

Quattro sconfitte consecutive per Sinner

Naturalmente non è questo il tempo di fare i processi a un ragazzo che tra pochi giorni compirà vent'anni, ma va solo sottolineato che dopo un avvio di 2021 strepitoso – aveva vinto un torneo a Melbourne e giocato la prima finale 1000 della sua carriera a Miami – ha accusato un calo. Dopo aver perso contro Nadal negli ottavi del Roland Garros, Sinner è uscito al primo turno dei tornei del Queen's e di Wimbledon e oggi è finito ko ad Atlanta.