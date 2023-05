Sinner crede ancora nel suo Milan in Champions: “Contro l’Inter c’è stato un lato positivo” Jannik Sinner agli Internazionali di Roma ha parlato anche di calcio e della sua squadra del cuore, il Milan. Una battuta sulla sconfitta di Champions contro l’Inter.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner agli Internazionali di Roma farà il suo esordio nel secondo turno contro Kokkinakis. Il numero uno del tennis italiano è molto carico, e ha ricevuto in questi giorni un'accoglienza speciale. Oltre ad allenarsi e prendere confidenza con la terra rossa del Foro Italico, l'altoatesino ha seguito le vicende della sua squadra del cuore, il Milan. Se il suo collega e connazionale Fognini ha esultato per il successo dell'Inter, Jannik si è rammaricato per il brutto ko rossonero nella semifinale d'andata di Champions.

Non ha potuto seguire il derby dal vivo come Matteo Berrettini che era a San Siro con Melissa Satta, ma Sinner non si è perso nemmeno un minuto dell'attesissimo primo round tra Milan e Inter. Serata amara dunque per il tifoso Jannik quella di ieri, con l'amarezza della sconfitta dei suoi beniamini nel primo round.

Non poteva mancare in conferenza una domanda sul match di San Siro per un Sinner che ha dimostrato comunque di aver preso la sconfitta con filosofia. Il tifoso rossonero si è detto ottimista sulla possibilità di ribaltare il discorso per la qualificazione in finale di Champions. Per lui anche una battuta sulla stracittadina: "Io sono sempre positivo, ma il problema è che non possiamo nemmeno dire che la prossima la giochiamo in casa perché… c'è anche quello".

Con un'analogia tennistica, Sinner ha fatto riferimento ad un Milan che dopo il 2-0 dell'andata contro l'Inter è come se si trovasse sotto di due set: "Però due set sotto si può vincere è vero. Certo non siamo partiti bene però se guardiamo il lato positivo, nella seconda parte abbiamo giocato meglio no? Ci siamo ritrovati un po', non sono allenatore di calcio".

Cosa fare ora nella partita di ritorno? Sinner ha fiducia in Pioli e nel Milan. A suo dire si può ribaltare l'andata: "Dare qualche consiglio a Pioli? No, no, il suo lavoro lo fa bene. Io credo tanto nella squadra, speriamo bene. Io ci spero anche perché tutti i tifosi del Milan ci credono e sanno che ce la possono fare. In bocca al lupo".