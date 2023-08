Sinner conquista tutti con una battuta a Toronto: la conferenza diventa esilarante Sinner scatenato in conferenza nel Masters 1000 di Toronto, botta e risposta con un cronista all’insegna della simpatia. Ridono tutti.

Jannik Sinner sarà uno dei grandi protagonisti del Masters 1000 di Toronto. Il numero uno del tennis italiano settima testa di serie del tabellone del torneo canadese gioverà di un bye al primo turno, e poi affronterà uno tra Berrettini e Barrere con il rischio altissimo di un derby azzurro al secondo turno. Come sta Jannik che ha giocato l'ultimo match a Wimbledon?

L'umore di Sinner, che se tutto dovesse filare liscio potrebbe giocare in semifinale contro Alcaraz per una nuova sfida pirotecnica a Toronto, sembra essere molto alto. È quello che traspare dalla prima conferenza canadese del tennista italiano che ha fatto registrare un momento esilarante.

Insomma i momenti bui culminati nello "sfogo" post-sconfitta contro Altmaier al Roland Garros sono lontani. In quell'occasione Sinner fece riferimento al sorriso smarrito e all'entusiasmo di stare in campo, da ritrovare. Da allora le cose sono cambiate e già a Wimbledon, Jannik è apparso molto più a suo agio, con tanto di siparietti durante le interviste.

Il copione si è ripetuto anche a Toronto, quando Sinner in modo assolutamente pacato ha dichiarato di amare questo torneo più dell'altro che si disputa in Canada: "Preferisco giocare qui che a Montreal". A questo punto il cronista locale ci ha scherzato su dicendo "Ottima risposta". Simpatia in sala stampa, con Sinner che si è lasciato andare ad un sorriso prima di dichiarare ulteriormente: "L'anno prossimo dirò che preferisco quello…". A questo punto sia Jannik che i presenti sono scoppiati a ridere, per uno dei momenti più divertenti della giornata.

E la speranza di Sinner e di tutti i tifosi italiani che arrivino altri sorrisi magari a margine di risultati importanti a Toronto. D'altronde il cemento è una superficie molto gradita dall'azzurro tra i principali protagonisti dell'evento. Attenzione però già all'incrocio con un Berrettini che si è ritrovato e che sul veloce è sempre pericoloso.