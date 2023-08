Il tabellone dell’ATP Toronto 2023 di tennis: Sinner può sfidare Berrettini, Tsitsipas e Alcaraz Jannik Sinner a Toronto potrebbe sfidare Berrettini al secondo turno e Tsitsipas ai quarti. Alcaraz è la testa di serie numero 1. Nel 1000 di Toronto in campo pure Musetti e Sonego.

A cura di Alessio Morra

È stato effettuato il sorteggio del tabellone del torneo 1000 di Toronto, sesto dei nove appuntamenti stagionali. In Canada il torneo maschile si disputerà dal 7 al 13 agosto. Non c'è Djokovic, che ha bisogno di riposo dopo la finale di Wimbledon. Alcaraz testa di serie numero 1. Quattro gli italiani in tabellone. Sinner e Musetti sono teste di serie, gli altri Berrettini e Sonego. Jannik è nella parte alta, purtroppo, con Alcaraz, ma anche con Rune e Tsitsipas. Quella bassa è presidiata da Medvedev. Sinner al secondo turno potrebbe sfidare Berrettini. Il torneo 1000 National Bank Open di Toronto si potrà seguire in diretta TV su Sky, che lo trasmetterà integralmente, e in streaming sarà visibile tramite Sky Go e NOW.

Poteva andare molto meglio nel complesso, anche se un torneo di questo livello prevede incontri sempre complicati. Sinner è nella parte alta con Alcaraz, ma soprattutto potrebbe (e a questo punto si spera) dar vita a un derby con Berrettini. Mentre Lorenzo Sonego esordirà contro l'ex numero 1 Andy Murray. Musetti invece è dalla parte di Medvedev.

Sinner è già al secondo turno, sfiderà Berrettini o Barrere

Berrettini al primo turno giocherà con Barrere

Sonego affronterà nel primo turno Andy Murray

Musetti invece esordirà al primo turno contro Nishioka

Questi i teorici ottavi di finale secondo tabellone, significa che saranno questi se passano tutte le teste di serie: Alcaraz-Hurkacz, Paul-Rune, Tsitsipas-Coric, Auger Aliassime-Sinner, Zverev-Ruud, Rublev-Tiafoe, Fritz-Norrie e Musetti-Medvedev

