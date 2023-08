Sinner-Monfils oggi ai quarti dell’ATP Toronto: orario e dove vedere la partita di tennis in TV e streaming Sinner-Monfils è un match dei quarti di finale del torneo 1000 di Toronto. La partita si disputerà nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 agosto. L’incontro non inizierà prima delle 3 e sarà in TV su Sky.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Master 1000 Toronto di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner dopo aver vinto il derby con Matteo Berrettini avrebbe dovuto affrontare Sir Andy Murray, ma lo scozzese ha dato forfait prima della partita. E così Sinner senza colpo ferire si è qualificato per i quarti del 1000 di Toronto. Un bel colpo di fortuna. Sinner è stato programmato ancora per l'ultimo match di giornata e quindi sfiderà Gael Monfils nei quarti di finale nella tarda notte italiana. Il match non inizierà prima delle 3. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Sky, sul canale 201, e in streaming con Sky Go o NOW.

ATP Toronto, a che ora gioca Sinner oggi contro Murray: orario e programma

Sinner-Monfils è l'ultimo degli incontri dei quarti di finale e non si disputerà prima delle 21 locali, cioè le 3 del mattino italiane. In ogni caso bisognerà attendere Alcaraz-Paul, quindi l'avvio si potrebbe ulteriormente protrarre.

Dove vedere Sinner-Monfils in diretta TV e streaming

Sky detiene i diritti tv in esclusiva di tutti i tornei 1000 maschili. Quindi gli appassionati di tennis potranno seguire in diretta Monfils contro Sinner su Sky, l'incontro si potrà seguire su Sky Sport Summer, canale 201, a partire dalle ore 3. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Lorenzi. L'incontro sarà visibile anche in streaming, con Sky Go o NOW, previo abbonamento.

I precedenti tra Sinner e Monfils

Quattro precedenti tra i due. Sinner proprio contro Monfils poco più che diciottenne fece capire sul circuito di essere un giocatore dalle grandi prospettive. Lo batté ad Anversa nel 2019 in due set, poi Monfils si prese la rivincita a Vienna pochi giorni dopo. Nel 2021 Sinner e Monfils diedero vita a un'autentica battaglia agli US Open, vinse l'azzurro in 5 set, poi il successo nella finale di Sofia. Quindi il bilancio è di 3-1 per Sinner.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone di Toronto

Se Jannik riuscirà a qualificarsi per le semifinali intanto si confermerà specialista estremo del cemento e poi potrebbe trovare nuovamente Carlos Alcaraz dall'altra parte della rete. Sinner e Alcaraz sono nello stesso spicchio, il numero 1 ATP affronterà l'americano Tommy Paul.