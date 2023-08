Sinner vola ai quarti a Toronto senza giocare: Murray entra in campo e annuncia il ritiro a sorpresa Jannik Sinner accede ai quarti del Masters 1000 di Toronto senza giocare. Il suo avversario, Andy Murray, entra in campo poco prima di iniziare la sfida e annuncia al pubblico il ritiro per problemi fisici. L’altoatesino nel prossimo match affronterà Monfils.

A cura di Fabrizio Rinelli

C'era grande attesa ai Masters 1000 di tennis a Toronto per la sfida di Jannik Sinner contro Andy Murray agli ottavi. L'altoatesino era reduce dalla vittoria nel derby tutto italiano contro Berrettini e dunque ci si aspettava molto dalla sua prestazione in questa sfida. A sorpresa però, poco prima di entrare in campo, Murray fa il suo ingresso ma senza indossare la classica divisa da gara. Sul prestigioso campo centrale del torneo canadese, il tennista scozzese decide di annunciare pubblicamente a tutti coloro i quali erano accorso a vedere il match, che non sarebbe sceso in campo per sfidare Sinner.

“Sono davvero amareggiato, raramente mi è successa una cosa simile in carriera, mi dispiace, ho un problema agli addominali – ha spiegato mostrando profondo rammarico per quanto accaduto – Potrebbe essere la mia ultima volta qui in Canada, finire così è brutto“, ha detto l’ex n.1 del mondo. A questo punto Sinner accede ai quarti senza nemmeno sforzarsi e dovrà vedersela ora contro il francese Gael Monfils nell'ultima sfida, sempre da giocare sul campo centrale, nella prossima nottata italiana. Verosimilmente il popolo azzurro dovrebbe assistere alla sfida di Sinner intorno alle 3 del mattino.

Sinner dunque contro Monfils in una sfida che sorride nei numeri all'italiano. Tra loro sono ben quattro precedenti, 3 a favore di Sinner e uno del francese. Sinner ha avuto la meglio nella prima sfida di Anversa 2019 (6-3 6-2), poi nel 2021 all'US Open in un pazzesco 7-6 6-2 4-6 4-6 6-4) e infine in finale a Sofia (6-3 6-4). Monfils è invece riuscito a battere l'altoatesino soltanto a Vienna nel 2019 per 6-3 7-6. Sinner con questo successo a tavolino contro Murray diventa così il secondo italiano dal 1990 a qualificarsi per i quarti di finale all'Open del Canada. Il primo era stato Fabio Fognini che nel 2019 raggiunse i quarti.

Numeri importanti per il giovane talento azzurro che proprio a seguito di questo successo senza giocare ha scavalcato Andrey Rublev portandosi in quinta posizione a soli 80 punti di distanza da Stefanos Tsitsipas, che appunto è quarto, nella classifica generale. Ingresso ufficiale dunque in top 5 per Sinner che si porta alle spalle di Alcaraz primo seguito da Djokovic e Medvedev in seconda e terza posizione. Dietro di loro ci sono appunto Tsitsipas con 3435 punti, Sinner con 3355 e Rublev con 3270. Motivo in più per l'altoatesino di mettere nel mirino Monfils e continuare la sua scalata verso la vetta.