Delusione Sinner, perde la battaglia con Altmaier ed esce al secondo turno del Roland Garros Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros contro Daniel Altmaier. L’azzurro sconfitto in cinque set dopo due match point non sfruttati.

A cura di Marco Beltrami

Quello di Jannik Sinner è un sorriso amaro. Il numero uno del tennis italiano è stato eliminato a sorpresa al secondo turno del Roland Garros dal tedesco Daniel Altmaier. Prestazione super del numero 79 del ranking ATP contro l'altoatesino che si è arreso nel quinto set (7-6, 6-7, 6-1, 6-7, 5-7), con il rimpianto di non aver concretizzato due match point anche grazie alla sfortuna.

Quella tra Sinner e Altmaier è stata una battaglia di più di cinque ore in cui l'azzurro ha dovuto fare i conti anche con una condizione fisica non brillante. Il tie-break vinto a zero nel primo set sembrava di buon auspicio per Jannik contro un giocatore in uno stato di forma molto positivo, che è rimasto sempre sul pezzo. Subito ristabilita la parità sempre grazie ad un tie-break, il match si è trasformato in un braccio di ferro.

Anche nel terzo set, vinto 6-1 da Sinner tutto lasciava presagire un andamento in scioltezza e una partita messa sui binari giusti e invece il tedesco ancora una volta non ha mollato prendendosi il quarto set. Qui lo ha aiutato anche la fortuna, che gli ha permesso con un nastro rocambolesco di annullare uno dei due match point dell'avversario. Questi i principali rimpianti senza dubbio di Sinner, che chiedendo anche l'aiuto del suo angolo ha provato comunque a lottare fino in fondo.

Bellissimo e tremendo il quinto set, quando è stato Sinner a far tremare l'avversario prima recuperando un break quando sembrava ormai tutto finito e poi annullando la bellezza di 4 match point e recuperando sul 6-5 da 0-40. Alla fine però non c'è stato nulla da fare perché nonostante il rischio corso, Altmaier è riuscito a portare a casa il match per quella che è stata forse la sua miglior partita di sempre. E alla fine è scoppiato in lacrime, consapevole di aver messo a segno una vera e propria impresa. Ad attenderlo ora c'è il bulgaro Dimitrov.