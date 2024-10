video suggerito

Sinner-Bu oggi all'ATP Pechino, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Jannik Sinner affronterà il tennista cinese Bu Yunchaokete nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino. L'incontro non inizierà prima delle ore 13 e si potrà seguire solo su Sky. Il vincente di Sinner-Bu affronterà in finale Alcaraz o Medvedev.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner oggi gioca la semifinale del torneo ATP 500 di Pechino. Il numero 1 della classifica mondiale se la vedrà con Bu Yunchaokete, tennista cinese che ha sconfitto prima Musetti e poi Rublev. L'incontro è il quarto in programma sul campo centrale del torneo di Pechino, e non prenderà il via prima delle ore 13. Ma considerato anche che prima ci sarà pure Medvedev-Alcaraz è probabile anche uno slittamento. Sinner difende il titolo vinto nel 2023 ed è favorito contro Bu. Diretta TV su Sky. Streaming per abbonati di Sky Go e NOW.

ATP Pechino, quando gioca Sinner oggi contro Bu: orario e programma

La semifinale di Pechino tra Sinner e Bu si disputerà oggi martedì 1 ottobre ed è stata programmata come quarta partita sul Campo Centrale. Si partirà alle 5 ora italiana con una interessantissima sfida femminile tra Badosa e Pegula, a seguire Zhang-Frech. Non prima delle 10 giocheranno Medvedev e Alcaraz, mentre non prima delle ore 13 giocheranno Sinner e Bu Yunchaokete.

Dove vedere Sinner-Bu Yunchaokete in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Bu Yunchaokete in TV? La sfida inedita tra Sinner e Bu sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, che detiene i diritti in esclusiva dell'incontro. Non ci sarà la diretta in chiaro della semifinale di Pechino. Streaming possibile per gli abbonati di Sky, con Sky Go, e per quelli di NOW.

I precedenti tra Sinner e Bu

Non esistono precedenti tra Jannik Sinner e Bu Yunchaokete. D'altronde sono due tennisti che finora hanno vissuto su piani totalmente diversi. Ma a livello juniores c'è stato un precedente, un bel po' di anni fa, vinse Sinner rapidamente, come ha ricordato il giocatore cinese: "Mi batté in un'ora".

Il tabellone di Sinner a Pechino

Jannik Sinner ha la possibilità di qualificarsi per la seconda volta per la finale del torneo ATP 500 di Pechino. Per farlo dovrà battere il tennista cinese Bu, che ha iniziato il torneo da numero 96 al mondo. Sinner se vincerà, in ogni caso, troverà un avversario di prima fascia. Perché l'altra semifinale, che sarà la prima in ordine cronologico, la giocheranno Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.