Sinner-Bu, la diretta live all’ATP Pechino: Jannik sfida il cinese per andare in finale

Oggi Jannik Sinner gioca la semifinale del torneo ATP 500 di Pechino contro Bu Yunchaokete, tennista cinese che ha sconfitto prima Musetti e poi Rublev. L'incontro è il secondo in programma sul campo centrale del torneo di Pechino, e non prenderà il via prima delle ore 13.

Sinner-Bu si può vedere in diretta TV su Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport Tennis (canale 204). La semifinale di Pechino non è trasmessa in chiaro. Streaming live possibile per gli abbonati di Sky, con Sky Go, e per coloro che hanno acquistato il ‘Pass Sport' su NOW.