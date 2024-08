Sinner batte Tabilo a Montreal e stacca il pass per i quarti e per le ATP Finals (con 3 mesi di anticipo)

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Messe a tacere le polemiche sul suo forfait alle Olimpiadi di Parigi Jannik Sinner prosegue il suo percorso nel Masters 1000 di Montreal in Canada battendo agevolmente il cileno Alejandro Tabilo in due set (6-4/6-3) agli ottavi staccando così il pass per i quarti di finale dove affronterà il russo Rublev (match in programma questa notte non prima delle ore 1:00 italiane). Prosegue dunque l'incredibile striscia positiva sulle superfici più veloci per il numero uno del mondo (24 vittorie e una sola sconfitta in questo 2024) che con questo successo si è anche già conquistato aritmeticamente l'accesso, con tre mesi d'anticipo, alle ATP Finals di fine stagione (che si terranno a Torino dal 10 al 17 novembre).

Una vittoria che consente inoltre al tennista azzurro di centrare un altro impressionante primato: Jannik Sinner ha infatti raggiunto almeno i quarti di finale in tutti i dieci tornei a cui ha partecipato nel 2024. Un risultato che nel circuito ATP non si vedeva dal 2015 quando a riuscire in questa impresa fu il freschissimo campione olimpico Novak Djokovic.

L'ennesima dimostrazione di forza di Jannik Sinner che però, come di consueto, subito dopo l'incontro ha reso onore al suo avversario mostrandosi poi già focalizzato esclusivamente sul successivo match che lo attende a stretto giro di posta dato che la pioggia caduta su Montreal negli scorsi giorni ha inevitabilmente costretto gli organizzatori a comprimere il programma: "Contento di questa partita. Non era facile anche per via del vento e dell’avversario: parliamo di un giocatore che ha tanta qualità. Ho risposto bene ma anche servito bene nei punti importanti. Sono felice di rigiocare questa sera di nuovo contro Rublev, vedremo come andrà" ha infatti detto l'altoatesino nella canonica intervista post-match pochi secondi dopo aver battuto senza grossi problemi il numero 21 del ranking ATP Alejandro Tabilo.