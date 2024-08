video suggerito

Sinner inizia bene a Montreal, ritorno in campo positivo: Coric superato agevolmente Jannik Sinner ha vinto il primo match della sua avventura a Montreal, superando Coric. Buona prova del numero 1 al mondo che ora se la vedrà contro uno tra Sonego e Tabilo.

Jannik Sinner torna in campo e vince, all'esordio nel Masters 1000 di Montreal. Battuto senza troppi problemi Borna Coric con il punteggio di 6-2, 6-4, per strappare il pass per gli ottavi di finale dove affronterà uno tra Sonego e Tabilo. E dopo 30 giorni dall'ultima partita giocata, indicazioni importanti per l'azzurro che ha avuto anche il merito di non spendere troppe energie per superare il turno.

Sinner in scioltezza nel primo set contro Coric a Montreal

Dopo essersi tolto di dosso un po' di fisiologica ruggine iniziale, Sinner ha iniziato a spingere con costanza mettendo alle corde Coric. Quest'ultimo con il passare dei game è stato costretto a giocare al massimo, collezionando anche diversi errori. Il primo set è scivolato via in scioltezza per Jannik che grazie al doppio break ha chiuso 6-2.

Sinner chiude il discorso in due set, quanti errori di Coric

Il numero uno al mondo è persino cresciuto alla risposta nel secondo set, con Coric che non è riuscito a trovare la capacità e reattività di sottrarsi al gioco di Jannik, soprattutto sulla diagonale di dritto. Il croato ha provato qualche variazione per tentare di impensierire Jannik, conquistando anche la prima palla break del match che però non ha portato a risultati concreti. Anche questo parziale dunque è stato consegnato agli archivi con il punteggio di 6-4, a fugare ogni dubbio sulla differenza di valori in campo.

Ora appuntamento agli ottavi contro il vincente della partita tra il connazionale Sonego e il cileno Tabilo, con la speranza di riuscire ad assistere ad un derby italiano. E a proposito di Italia, gioia anche per Matteo Arnaldi che si è sbarazzato di Khachanov, ottenendo gli ottavi dove affronterà Davidovich Fokina, giustiziere di Medvedev.