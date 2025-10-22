Sinner-Altmaier oggi a Vienna dopo il no alla Coppa Davis: orario e dove vederlo in TV e streaming

Jannik Sinner dopo l'exploit al Six Kings Slam culminato nel trionfo su Alcaraz torna già in campo nel torneo di Vienna. Il tennista italiano numero due al mondo affronta oggi non prima delle 17:30 il 51° del ranking Altmaier che ha incrociato a Shangai pochi giorni fa. Si torna a parlare di tennis giocato dopo il clamore legato alla scelta di rinunciare alla Coppa Davis. Sul cemento della Wiener Stadthalle, l'azzurro proverà a bissare la cavalcata del 2023 quando conquistò quello che era il 10° titolo della sua carriera. Terzo confronto con il tedesco, per un bilancio di 2-1 in favore di Jannik che al secondo turno potrebbe sfidare nel derby Cobolli, atteso prima dal match contro Machac. Il Vienna Open può tornare utile a Sinner anche in chiave ranking per ridurre le distanze dalla vetta. Ecco tutte le informazioni su diretta TV e streaming.

Sinner-Altmaier, orario TV e dove vedere il primo turno del torneo di Vienna

Sinner-Altmaier è in programma oggi, non prima delle 17:30. Questa partita così come tutte le altre del torneo di Vienna che vedranno impegnati i tennisti azzurri non si potranno vedere in TV in chiaro. Il match contro Altmaier sarà trasmesso in esclusiva su Sky, sui canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Per quanto riguarda lo streaming sarà possibile sfruttare o Sky GO o NOW.

Sinner e il no alle Finals di Coppa Davis

Jannik Sinner più che per il match di Vienna in questi giorni ha fatto discutere per la sua scelta di non giocare la fase finale della Coppa Davis. Il tennista italiano non ha dato la sua disponibilità a coach Volandri, spiegando poi che il tutto è legato alla sua programmazione. Una situazione che ha sollevato polemiche a non finire dividendo l'opinione pubblica italiana. Per fortuna ora, il tempo delle chiacchiere è finito, con il tennista azzurro pronto a tornare in campo.

I precedenti tra Sinner e Altmaier, l'ultimo pochi giorni fa

Sinner e Altmaier si sono già affrontati in tre occasioni in carriera, ultima quella di pochi giorni fa a Shanghai. Nel Masters 1000 cinese, l’azzurro si è imposto agevolmente riscattando dunque la cocente sconfitta in 5 set del Roland Garros 2023, quando il tedesco la spuntò in rimonta. Un precedente doloroso per Jannik che ammise di aver perso il sorriso in campo. La prima sfida tra i due risale agli US Open 2022 con il successo dell’azzurro sempre al quinto set.

Il tabellone di Sinner a Vienna, possibile derby con Cobolli

Con la vittoria contro Altmaier, Sinner al secondo turno potrebbe anche affrontare un derby contro Cobolli se quest’ultimo dovesse superare Machac. Andando avanti nel tabellone, poi incroci papabili con uno tra Bublik o Michelsen, e poi con De Minaur o Rublev. In finale ecco che gli avversari potrebbero essere Zverev o anche Musetti.

Il montepremi del torneo ATP 500 di Vienna

Il montepremi del torneo di Vienna si aggira su cifre vicine ai 2.8 milioni di euro. Il vincitore porterà a casa 511mila euro, con 275mila euro invece riservati al finalista. A scalare poi ecco 150mila circa per i semifinalisti e 74mila per chi si ferma ai quarti. Ecco nel dettaglio tutti i premi:

Vincitore: 500 punti – €511.835

Finalista: 330 punti – €275.390

Semifinalista: 200 punti – €146.765

Quarti di finale: 100 punti – €74.980

Ottavi di finale (Round of 16): 50 punti – €40.025

Primo turno (Round of 32): 0 punti – €21.345

La situazione in classifica e i punti in palio nel ranking

Jannik Sinner a Vienna ha la possibilità di riavvicinarsi nel ranking ad Alcaraz dopo aver un po’ perso terreno a Shanghai dopo il ritiro per infortunio. Al momento i punti di distacco sono 1340, e l’azzurro vincendo il trofeo con 500 punti in cascina si rifarebbe sotto portandosi a meno 840 lunghezze. D’altronde lo spagnolo sarà fermo e non giocherà né in Austria e né a Basilea. La sfida ripartirà poi nel Masters di Parigi.