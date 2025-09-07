Sinner-Alcaraz oggi in finale agli US Open, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Sinner-Alcaraz è la finale degli US Open: tutto quello che c’è da sapere su orario e diretta TV della partita.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano oggi nella finale degli US Open. La partita è in programma alle 20, ora italiana, sul campo Arthur Ashe. Il tennista italiano che ha battuto Auger-Aliassime in finale è a caccia della riconferma dopo il successo della scorsa edizione per quello che sarebbe il suo 5° titolo Slam. Lo spagnolo invece, dopo aver battuto Djokovic, va a caccia del bis dopo il trionfo del 2022 per il sesto torneo Slam. È il 15° confronto tra i due, con Alcaraz avanti 9-5. L'ultimo precedente dopo le finali di Roland Garros e Wimbledon, con un successo a testa, risale a Cincinnati con Sinner che si è ritirato nel primo set.

In palio c'è anche il primo posto del ranking: se Jannik dovesse vincere, manterrebbe il numero uno ATP. La sfida sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su SuperTennis e sui canali Sky, mentre lo streaming sarà garantito da SuperTenniX, Sky Go e NOW

A che ora gioca Sinner contro Alcaraz oggi agli US Open, orario e programma

La finale tra Sinner e Alcaraz è in programma oggi domenica 7 settembre alle 20, ora italiana. A New York si scenderà in campo alle 14 locali, sul campo Arthur Ashe. Non sono previsti slittamenti d'orario visto che il match tra i primi due giocatori del ranking chiuderà il programma dell'ultimo Slam stagionale.

Sinner-Alcaraz dove vederla in TV e in streaming in chiaro

Dove vedere Sinner-Alcaraz in TV? La finale degli US Open, come tutte le partite trasmesse finora si potrà vedere in chiaro in TV su Supertennis, disponibile sul canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma Sky. Il confronto si potrà seguire anche su Sky e in particolare sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Anche in streaming la finale tra Jannik e Carlos sarà disponibile in chiaro sul sito di Supertennis e (per gli abbonati al sito FITP) su Supertennix. Su dispositivi portatili e computer, confronto visibile anche su Sky GO e NOW.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Sinner e Alcaraz stanno dando vita ad una rivalità eccezionale. Quella degli US Open è la terza finale Slam stagione per Jannik e Carlos, un record assoluto. I due si sono affrontati finora in 14 occasioni, con 9 successi dello spagnolo. L’ultimo incrocio risale a Cincinnati, dove l’azzurro è stato costretto al ritiro nel finale del primo set per un malore. I due vengono da 5 finali consecutive: memorabili quelle del Roland Garros e di Wimbledon, con il successo di Alcaraz e la rivincita di Sinner. I due si affrontano anche per un vero e proprio spareggio in chiave ranking: il vincitore della finale sarà anche il numero uno del mondo al termine degli US Open.