Sinner al 2° turno degli Australian Open 2022: sfiderà Steve Johnson In poco più di due ore di gioco, Sinner ha superato il 1° turno battendo in 3 set (6-4, 7-5, 6-1) il portoghese Joao Sousa. Affronterà l’americano Johnson. Si è ritirato Casper Ruud: era testa di serie n°8 del seeding.

A cura di Alessio Pediglieri

Nessun problema agli Australian Open 2022 per Jannik Sinner che supera con facilità il 1° turno e approda a quello successivo, dove sfiderà Steve Johnson che all'esordio ha sconfitto in cinque set Thompson. L'azzurro ha faticato parzialmente sono nel secondo set contro Sousa, alla fines superato 6-4, 7-5, 6-1. Per Sinner si tratta della terza presenza in tabellone, il 20enne di Sesto Pusteria aveva superato un turno solo nel 2020.

Una gara tutto sommato facile per l'altoatesino che si è sbarazzato del portoghese, rischiando solamente nel secondo set dell'incontro d'esordio in terra australiana. In poco più di due ore di gioco, Sinner ha sofferto realmente dopo il 6-4 iniziale, per la presenza del vento che ha caratterizzato parte del match: nel primo equilibrato inizio di partita, Sinner reagisce al controbreak di Sousa chiudendo al 10° gioco a proprio favore il primo set, per soffrire nel secondo vinto all'11° gioco, strappando così il 7-5 che ha un effetto psicologico dirompente sul portoghese: il terzo e ultimo set è in discesa per l'azzurro che non trova quasi più reazione, chiudendo con un facile 6-1.

Adesso, nel prossimo turno Sinner affronterà l'americano Steve Johnson che ha avuto la meglio in cinque set sull'australiano Jordan Thompson. Intanto è arrivata anche la notizia del ritiro di Casper Ruud: il norvegese era testa di serie n°8 del seeding, ma per problemi alla caviglia non è potuto scendere in campo. In tabellone era dallo stesso lato di Jannik che, dunque, in caso di approdo agli ottavi non troverà Ruud, diventato a sua volta la testa di serie più alta con una strada potenzialmente in discesa verso i quarti del torneo.

Finisce subito l'Australian Open 2022 per Marco Cecchinato: l'azzurro, n.95 Atp, è stato sconfitto per 6-4, 7-5, 7-6 dall'esperto tedesco Philipp Kohlschreiber, n.134 del ranking. Finita anche l'avventura di Stefano Travaglia battuto in quattro set (7-6, 6-4, 5-7, 6-1) dallo spagnolo Roberto Bautista Agut. Così come quella di Gianluca Mager, che è stato battuto 6-3, 6-2, 6-2 dal russo Andrey Rublev, n.6 del ranking e 5 del seeding.