Semifinale Coppa Davis, oggi Russia-Germania: orari e dove vederla in TV Si gioca a Madrid oggi la seconda semifinale di Coppa Davis 2021 tra la Russia e la Germania. Gli incontro iniziano alle 16. Chi vince domenica sfiderà la Croazia.

A cura di Alessio Morra

Russia-Germania è la seconda semifinale della Coppa Davis 2021. A Madrid oggi ci si gioca un posto per la finale. Chi vincerà domenica sfiderà la Croazia e proverà a succedere nell'albo d'oro alla Spagna, campione due anni fa. Sulla carta russi favoritissimi, ma la Germania finora ha stupito, è già riuscita a sconfiggere la Serbia nel girone, sogna un altro colpaccio e cerca di ripetere le gesta della squadra che trionfò ai tempi di Boris Becker. Gli incontri inizieranno alle ore 16 e saranno trasmessi da Supertennis.

Coppa Davis 2021 di tennis, dove vedere Russia – Germania in TV e streaming

In Italia i diritti televisivi della Coppa Davis appartengono a Supertennis che trasmetterà integralmente anche la semifinale tra la Russia di Medvedev e la Germania. Le tre partite in programma si potranno seguire sul canale 64 del digitale terrestre, ma anche sul 212 di Sky. Inoltre Russia-Germania sarà visibile in streaming sul sito di Supertennis.

Russia-Germania in Coppa Davis oggi, orario e programma della semifinale

La formazione russa è standard. Medvedev e Rublev singolaristi, lo stesso Rublev giocherà il doppio con Karatsev. La Germania invece ha un dubbio con il secondo singolarista, dovrebbe toccare a Koepfer. Il primo singolare dovrebbe essere determinante. Perché se il numero 5 ATP riuscirà a vincere contro Koepfer allora per la Russia sarà spianata la strada, in quanto Medvedev è favoritissimo su Struff. Il doppio invece dovrebbe essere un punto più favorevole alla Germania.

Ore 16: Rublev-Koepfer

A seguire: Medvedev-Struff

A seguire: Karatsev/Rublev-Krawietz/Puetz

Il tabellone delle semifinali di Coppa Davis

La prima semifinale si è disputata a Madrid ed ha visto vincere la Croazia sulla Serbia. Il derby balcanico è stato deciso dal doppio vinto da Mektic e Pavic, i numeri 1 di specialità, che hanno vinto 7-5 6-1 su Djokovic e Krajinovic. Oggi c'è Russia-Germania, entrambe vanno a caccia della sesta finale di sempre (la Russia ne ha vinte due, la Germania tre).

Come funzionano le partite e chi va in finale

Tutte le partite della Coppa Davis 2021 sono al meglio dei tre incontri. Si disputano due singolari e un doppio, le gare di singolari vedono contrapposti i numeri due e poi i numeri uno. Chi vince due dei tre incontri ottiene il successo. Rispetto al passato ogni match si gioca al meglio dei tre set, e non più dei cinque.