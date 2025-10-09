Sabalenka parla del suo rapporto con Djokovic e sorprende tutti con le sue parole: “Con me urlava”

La bielorussa ha raccontato quel che non si vede del serbo, al quale è legata da un sincero rapporto di amicizia. Ma in campo lui non le fa sconti. “Ci siamo allenati un paio di volte”.

Il rapporto tra Aryna Sabalenka e Novak Djokovic è amicizia consolidata, che va oltre il siparietto dei balletti e delle challenge folkloristiche anche in campo. La confidenza che c'è tra i due è tale che la bielorussa, dopo la qualificazione ai quarti del torneo di Wuhan, ha parlato del buon momento che sta attraversando il serbo impegnato a Shanghai. Spossato per il caldo e l'umidità (condizioni estreme che gli hanno provocato il vomito), il serbo è riuscito comunque ad avanzare in tabellone nonostante non abbia più il fisico di un ragazzino. "Se vince è merito mio", dice la "tigre" del tennis femminile che ha svelato qual è il livello della relazione che la unisce al campione balcanico. Niente di imbarazzante ma una sincera conoscenza che si è rinnovata anche di recente in Grecia. Lì Sabalenka è andata in vacanza assieme al compagno (Georgios Frangulis). Lì, Nole ha deciso di vivere con la sua famiglia per un po', almeno fino a quando le acque in patria non si saranno calmate. E lì sono scesi in campo per razioni di allenamento molto realistiche.

Sabalenka e l'allenamento con Djokovic: "Era competitivo e urlava"

"Era davvero competitivo e urlava". Sabalenka usa questa frase per raccontare quel che non si vede durante un allenamento con Djokovic. Il serbo è stato spesso prodigo di consigli nei suoi confronti, a volte gliene ha dispensati anche in diretta in conferenza (mettendola un po' in difficoltà per la sincerità). E quando hanno scambiato un po' di colpi quella sessione è stat tremendamente reale.

"Per la cronaca, però, ho vinto un sacco di punti contro di lui… Spero lo confermi. Comunque sì, ci siamo allenati un paio di volte. Spero di essere stata un'ottimo compagna di battuta. Finora a Shanghai per lui le cose sono andate bene. Spero davvero che arrivi fino in fondo. Se vincerà il torneo posso dire che è tutto merito mio".

Aryna e il fidanzato a cena con Nole e la moglie

Gioco e anche qualche attimo di svago, in Grecia c'è stato spazio anche per un po' di relax in compagnia delle rispettive dolci metà. "Ci siamo divertiti molto. E sì, siamo andati anche a cena. Adoro lui e Elena (la moglie di Djokovic, ndr). È sempre pronto a darmi consigli. Sono così gentili".

La bielorussa batte Samsanova e avanza nel tabellone di Wuhan

Implacabile. Così è stata Sabalenka che, a differenza del turno precedente dove aveva faticato abbastanza per superare Rebecca Sramkova, ha lasciato le briciole a Liudmila Samsanova negli ottavi di finale. Ha risolto subito la pratica imponendosi col punteggio di 6-2, 6-3. A Wuhan è di casa, è in lizza per il quinto titolo. Il sesto potrebbe essere il prossimo, allungherebbe la scia di successi dopo gli US Open.