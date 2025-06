video suggerito

Djokovic irrompe nella conferenza di Sabalenka, la lascia interdetta: "Posso essere onesto con te?" Aryna Sabalenka non si aspettava che Novak Djokovic spuntasse durante la sua conferenza stampa a Wimbledon e le facesse un discorso: "Ma dici davvero?".

A cura di Paolo Fiorenza

Il feeling tra Novak Djokovic e Aryna Sabalenka è ai massimi livelli e i due campioni della racchetta non fanno nulla per nasconderlo: dopo la ‘sfida dei balletti' (con relative colonne sonore dedicate) al Roland Garros e l'allenamento fatto assieme appena arrivati a Wimbledon, in cui si sono anche giocati i soldi con la ‘Hit the bottle Challenge' (vinceva chi colpiva per primo un tubo di palline posto nelle rispettive metà campo), sabato c'è stato un ulteriore capitolo del ‘bromance' tra i due: durante il media day del torneo londinese (ha parlato anche Sinner), Djokovic ha fatto irruzione in sala stampa interrompendo la conferenza della Sabalenka, per dirle cosa pensava davvero di lei…

Novak Djokovic interrompe la conferenza di Aryna Sabalenka a Wimbledon: "Onestamente ti manca intensità"

Una vicenda dai toni scherzosi che ha trascinato alle risate i presenti. "Entra, possiamo chiacchierare – ha detto Aryna quando ha visto palesarsi Nole, offrendogli poi la sua sedia – Vuoi sederti?". "No, no, questa è per te", ha risposto il 38enne campione serbo. "Per me? Vuoi essere un gentiluomo?", "Sarò gentile con te", "Certo", hanno proseguito i due nel siparietto, che poi ha visto grande protagonista Djokovic.

Il recordman di vittorie di prove del Grande Slam ha preso il la dalla domanda fattagli dalla 27enne bielorussa: "Qua si stavano chiedendo di cosa stavamo parlando quando ci siamo allenati assieme. Ma prima lascia che ti faccia io una domanda. Come ti trovi a giocare con me? Come valuti il ​​mio livello? Sto giocando bene?".

A quel punto Djokovic è partito all'attacco, ovviamente in maniera ironica ma comunque inattesa per la Sabalenka: "Penso che tu abbia del potenziale. Sei una giocatrice di grande talento. Hai buoni colpi, un'ottima tecnica. Però posso essere onesto? Ti manca l'intensità in campo. Non sei abbastanza intensa". "Davvero? Lo stai dicendo veramente?". "Sei troppo morbida. Devi aggiungere un po' di potenza".

Parole che hanno lasciato un attimo interdetta la Sabalenka, che poi ha reso pan per focaccia a Djokovic: "Questo ragazzo era il mio giocatore preferito, ma ora, ovviamente, non lo è più…". E via a ridere: il buon umore è dilagante, almeno finché non si farà sul serio a Wimbledon da lunedì.