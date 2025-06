Aryna Sabalenka vuole risolvere la sfida dei balletti con Djokovic: “Facciamo un sondaggio mondiale”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

I profili social del Roland Garros, che continuano a proporre i balletti – con relative dediche dell'una all'altro e viceversa – di Aryna Sabalenka e Novak Djokovic dopo le loro vittorie, parlano di "bromance" che continua tra i due. Ovvero di un feeling davvero grande, chiaramente non sentimentale visto i due che sono felicemente impegnati in solidi rapporti di coppia (un matrimonio di lunga data con figli per Nole e un fidanzamento largamente documentato sui social per Aryna). Ormai la "sfida dei balletti" messi in scena da entrambi lungo la scala che dal campo porta agli spogliatoi ha puntate quotidiane e si capisce bene che c'è anche una componente scaramantica, dato che i due continuano a vincere, oltre al simpatico botta e risposta.

Dopo i primi video (qui su l'inizio della sfida, ovvero il balletto di Djokovic dopo la vittoria su Norrie che prendeva in giro uno precedente della Sabalenka) e poi la risposta di Aryna dopo aver battuto la Zheng con annessa rivendicazione di avere una "propria canzone" su cui esibirsi a differenza del serbo, sono arrivate altre due puntate, rigorosamente documentate sui social con grande successo presso i tifosi di tennis.

I due nuovi balletti di Djokovic e Sabalenka

Dopo aver battuto mercoledì Zverev ed essersi qualificato per la semifinale in cui affronterà Jannik Sinner, Djokovic stavolta non si è esibito in un'altra esilarante imitazione della bielorussa, ma in un assolo di chitarra mimato sulla canzone in sottofondo. "Che ne dici di questo, Sabalenka?", ha poi scandito alla telecamera.

Oggi è toccato allora alla numero uno al mondo rispondere, dopo aver fatto fuori Iga Swiatek in semifinale ed essersi qualificata per la finale dello Slam parigino contro Coco Gauff: Aryna è scesa dalla consueta scala mettendo in scena un lungo balletto. L'impegno dei due insomma aumenta con l'andare avanti del torneo.

La bielorussa lancia l'idea definitiva per risolvere la disfida: "Dovremmo fare un sondaggio mondiale"

La vicenda è diventata oggetto di domanda nella conferenza stampa successiva al match con la Swiatek. "Chi pensi che vincerà tra te e Novak?", è stato chiesto alla Sabalenka, che ha rilanciato al livello successivo, il sondaggio planetario… "Sono curiosa di vedere cosa succederà. Non lo so, dovremo fare la domanda sui social per scoprire chi vincerà: Aryna o Novak? Vedremo! Ci sono molti serbi sui social, quindi probabilmente perderò. Dovremmo fare un sondaggio mondiale, vietando ai serbi di scegliere Novak!", ha detto ridendo la bielorussa.

Quanto al rapporto con Djokovic, un altro video (dopo la partita di oggi della Sabalenka, impegnata in palestra in defatigamento), spiega il livello di complicità e stima tra i due. Sì, è ancora "bromance".