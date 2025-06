video suggerito

Djokovic imita le pose di Aryna Sabalenka, lei risponde subito: feeling al massimo tra i due Dopo la vittoria al Roland Garros su Norrie, Novak Djokovic si è prodotto in un'esilarante imitazione di Aryna Sabalenka: la bielorussa gli ha risposto subito.

A cura di Paolo Fiorenza

Novak Djokovic è nei quarti di finale del Roland Garros, dove domani affronterà il numero 3 al mondo Alexander Zverev. Il campione serbo non ha ancora perso un set a Parigi, sta bene fisicamente e mentalmente, e il suo buon umore si riflette anche nell'atteggiamento fuori dal campo. Dopo la vittoria su Cameron Norrie negli ottavi, il 38enne di Belgrado si è prodotto in un'esilarante (e peraltro riuscitissima) imitazione di Aryna Sabalenka, scimmiottando le pose che la bielorussa aveva fatto proprio nello stesso posto, ovvero in fondo alla scala che porta agli spogliatoi, dopo aver vinto la sua partita di ottavi contro la Anisimova.

Djokovic la imita, Sabalenka risponde subito: "Sono meglio di te"

Un siparietto che è diventato immediatamente virale dopo essere stato postato dall'account ufficiale del torneo, riscuotendo un successo unanime. Ovviamente anche la 27enne bielorussa lo ha visto, rispondendo subito via social a Djokovic: "Sono decisamente meglio di te", ha scritto tra i commenti al post del torneo su Instagram, facendo il pieno di like.

La risposta di Aryna Sabalenka a Novak Djokovic

Il divertente scambio evidenzia un feeling personale tra i due che è al massimo, come peraltro già si era visto sempre a Parigi, quando Aryna e Nole si erano incontrati in postazione televisiva e avevano dato vita a un'altra scena molto spassosa, annusando entrambi palline da tennis nuove. Il recordman di Slam vinti (24) e la ‘Tigre di Minsk' sono due numeri uno, negli anni la grande stima reciproca è diventata anche un solido rapporto extra tennis.

Grande stima e amicizia tra Nole e Aryna

La stessa Sabalenka aveva invitato qualche giorno fa i media a "lasciare stare" Djokovic, quando le era stato chiesto della longevità del serbo e del suo possibile ritiro: "State cercando di mettere più pressione possibile su Novak. Lasciatelo in pace – aveva detto la bielorussa – Guardatelo. È in forma, forte. Mentalmente, fisicamente, penso che sia pronto a giocare altri due, tre anni".

"Sta andando davvero bene Certo, ci sono alti e bassi, tutti li hanno – aveva continuato Aryna – Credo che più si invecchia, più diventa difficile mantenere un livello costante. Ma vediamo che quando è pronto, quando è sano e in forma, lui è lì e gioca un ottimo tennis. Immaginate se si ritirasse domani, tutti sarebbero tristi, no? Quindi lasciamo che Novak sia lì a combattere, a dimostrare la sua grandezza e a ispirare la nuova generazione".