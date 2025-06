Djokovic e la turbolenta notte della finale di Champions: “Non riuscivo a tornare in hotel”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Novak Djokovic ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros grazie alla vittoria contro Norrie. Tutto come da copione per il tennista serbo, che non ha avuto particolari difficoltà a battere il britannico con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-2. A proposito di difficoltà, Nole ha invece dovuto fare i conti con qualche problema nel weekend, non in campo. Djokovic, infatti, nella sua ultima intervista si è soffermato anche sul calcio, raccontando quanto accadutogli nella serata della finale di Champions.

Djokovic e la finale di Champions League, felice per il PSG

Dopo aver centrato la 100ª vittoria in carriera al Roland Garros, Djokovic ha voluto ringraziare il pubblico francese. Un’occasione anche per complimentarsi per la vittoria della Champions League da parte della squadra di casa, il PSG, che ha travolto l’Inter: "Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti. Complimenti al PSG, mi sento bene, so di poter giocare anche meglio, ma alla fine sono riuscito a vincere tutti i set. Ho giocato 12 set e li ho vinti tutti, quindi sta andando tutto nel verso giusto".

Entrando poi nel merito della Champions, Djokovic ha parlato della serata di sabato. Prima l’esaltazione della squadra vincitrice, con la gioia del titolo per Al-Khelaïfi, presidente del PSG: "È stato uno spettacolo, una stagione incredibile per il PSG, complimenti a tutti i parigini che tifano per loro, al mio amico Nasser. Ed è stato importante per questa città, per il Paese: è la prima volta che il PSG vince la Champions League".

La notte turbolenta di Djokovic durante la finale tra Inter e PSG

Per lui però le cose non sono andate proprio benissimo, a causa della concomitanza tra Roland Garros e Champions: "Quando io ho giocato, anche loro giocavano la finale quella sera, quindi è stato un po’ complicato per me e per il mio team arrivare in hotel. Ma alla fine è andato tutto bene, è stato uno show in tutti i sensi. Per me è stato divertente, davvero interessante. Tanto di cappello".

E ora appuntamento alla prossima partita, con la voglia di stupire ancora: "È un numero bellissimo, importante, la centesima vittoria, ma la numero 101 sarà ancora più bella. Si va avanti, vittoria dopo vittoria, per me non è ancora finita. Sono pronto, voglio continuare a scrivere la storia di questo sport, voglio ottenere un’altra vittoria".