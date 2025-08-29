Djokovic si sottopone al gioco della fiducia con Sabalenka agli US Open: l’esito gli dà ragione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Novak Djokovic e Aryna Sabalenka ancora una volta protagonisti insieme in campo. I due tennisti hanno dato spettacolo anche agli US Open con un "allenamento" molto particolare. Il campione serbo ha dimostrato di fidarsi molto delle doti della bielorussa. Tutto si è concluso per il meglio, con Nole che ha tirato un bel sospiro di sollievo.

Djokovic si fida ciecamente di Sabalenka, l'allenamento curioso agli US Open

Ha rischiato grosso infatti Djokovic, che si è posizionato in campo all'altezza del rettangolo di servizio, di spalle rispetto alla sua "avversaria". Il compito di Sabalenka era quello di provare a battere cercando di spedire la pallina in mezzo alle gambe del giocatore serbo. Un esercizio "pericoloso", visto che Nole ha rischiato di essere colpito dal servizio di Aryna. E infatti prima di iniziare, tra il serio e il faceto, il giocatore si è affidato al cielo.

Com’è andata a finire? Il primo tentativo di Sabalenka è stato molto rischioso per Djokovic: la battuta della numero uno al mondo ha quasi sfiorato la gamba del giocatore, che ha reagito con un'espressione che tradiva lo scampato pericolo. Ha poi detto ai presenti di aver sentito quasi lo spostamento d'aria della pallina vicino alla coscia.

Missione compiuta per Sabalenka, risate e scherzi con Djokovic

La seconda battuta è stata quella giusta: missione compiuta, con la palla che è finita proprio in mezzo alle gambe di Djokovic. Quest’ultimo ha reagito esultando e iniziando a scherzare con il fidanzato di Aryna presente a bordo campo. Battute e clima molto rilassato, soprattutto per Nole: la sua fiducia è stata ripagata.

D’altronde Sabalenka pochi giorni fa aveva esaltato il suo amico e spesso compagno di allenamenti (e balletti): "È fantastico. È così divertente, abbiamo giocato così tante partite di esibizione interessanti e ci conosciamo molto bene. È anche la persona più aperta che conosca. Ogni volta che hai una domanda o vuoi un consiglio, è sempre pronto a parlare, è incredibile".