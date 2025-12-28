Sabalenka-Kyrgios oggi nella Battaglia dei Sessi, orario e dove vederla in TV e streaming

Oggi a Dubai si affrontano Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios in una partita esibizione. Questa domenica 28 dicembre rappresenta una data storica perché ufficialmente ritorna nel mondo del tennis la ‘Battaglia dei Sessi'. Quella originale, disputata nel 1973, aveva un intento più autentico. Stavolta c'è tanto show e lo spettacolo sarà assicurato in campo e fuori tra due istrioni come Sabalenka e Kyrgios. La numero 1 WTA vuole provare a dimostrare che una donna può vincere a tennis contro un uomo, l'australiano che negli ultimi anni ha giocato una manciata di partita ed è lontanissimo da posizioni decenti in classifica cerca di ribadire la teoria contraria, è numero 652 ATP. Si comincia alle ore 17. La partita si potrà seguire anche in chiaro su Supertennis.

La Battaglia dei Sessi del 1973 la giocarono a Houston Billie Jean King, che all'epoca era una campionessa in attività, e Bobby Riggs, ex tennista di livello che aveva 55 anni e che perse seccamente. Quella storia è diventata anche un film, con Emma Stone. Questa volta si gioca a Dubai su un campo modificato, non ci sarà una porzione simile per entrambi. La metà campo di Sabalenka sarà modificata e sarà più piccola del 9%, Si giocherà al meglio dei tre set, ma in caso di un set pari si giocherà un match tie-break a dieci.

A che ora gioca Sabalenka oggi contro Kyrgios a Dubai, dove vedere la Battaglia dei Sessi in TV

Dunque sarà Sabalenka contro Kyrgios: la numero 1 WTA contro il numero 652 della classifica ATP. L'incontro si potrà seguire a partire dalle ore 17 su Supertennis, sarà così visibile in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre. Streaming possibile con SupertenniX e su supertennis.tv.

Campo differente per Sabalenka e Kyrgios, le regole della Battaglia dei Sessi di Dubai

Le regole saranno le stesse riguardo il punteggio, si gioca al meglio dei tre set, con il match tie-break decisivo in caso di un set pari. Ma la partita sarà più rapida perché ogni tennista avrà un solo servizio a disposizione, insomma non esisterà un doppio fallo. Chi tira fuori perde il punto. L'agenzia Evolve, che rappresenta sia Aryna che Nick, ha spiegato che la sfida si terrà su un campo modificato con la metà della tennista che sarà più piccola del 9%, cifra non casuale che riflette le differenze medie nella velocità di movimento tra uomini e donne.

La Battaglia dei Sessi originale, quella del 1973

Ovviamente non ci sono precedenti tra Sabalenka e Kyrgios, questo è un atto unico che scatterà alle ore 17, e si prevede comunque interessante anche se non affascinante come la sfida del 1973 che giocarono Bobby Riggs e Billie Jean King, due tennisti americani, vinse BJK. Al di là del film con Emma Stone e Steve Carell del 2017 quell'incontro ha avuto un'influenza sul tennis e sulla società, una partita che è andata al di là del tennis.