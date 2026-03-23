Sabalenka confessa: “Insulto in portoghese così non mi capiscono”. Ora però dovrà stare attenta

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Aryna Sabalenka ha trovato un modo molto particolare per passarla liscia quando le saltano i nervi in campo. La tennista numero uno al mondo direttamente da Miami ha spiegato che ultimamente quando si lascia andare a sfoghi coloriti in campo, lo fa in portoghese. Né inglese né bielorusso dunque per sfogarsi e non farsi comprendere dagli ufficiali di gara.

Aryna Sabalenka e l'amore per il Brasile

La vincitrice del torneo di Indian Wells, che spera di centrare il Sunshine Double a Miami, in conferenza stampa regala spesso e volentieri momenti divertenti. Uno di questi è arrivato parlando del suo feeling con la cultura del Brasile, ovvero il Paese di provenienza del suo futuro marito Georgios Frangulis. Per lei è stato amore a prima vista: "Amo la cultura brasiliana. Mi sembra che siamo molto simili: sono così appassionati, così gentili, e quando si innamorano di qualcuno si buttano completamente. È davvero incredibile da vedere".

Il portoghese per insultare, la tattica di Sabalenka per beffare gli arbitri

E quando l'atmosfera si riscalda in campo, ecco allora che in soccorso di Sabalenka arriva il portoghese che le offre una varietà importante: "Però le parolacce… oh mio Dio, è la lingua più bella per insultare, ragazzi. La adoro. Mi vengono proprio naturali ormai". Aryna quindi ha deciso di utilizzarla spesso quando ha bisogno di manifestare il suo disappunto in modo colorito, gettando fuori la rabbia: "In russo o in inglese è tutto troppo evidente. Durante il match capiscono subito, ascoltano, gli arbitri conoscono la lingua".

Dopo questa rivelazione però Aryna dovrà rivedere i suoi piani per non incorrere nei warning del giudice di sedia per espressioni irriguardose o offensive: "Quando parlo in portoghese, per loro sono solo parole a caso e non ci fanno caso… e quindi non ricevo nessun warning. Però adesso lo sanno, quindi devo inventarmi qualcosa di diverso…".