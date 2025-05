Rune vince un punto impossibile al Roland Garros: sparisce dall’inquadratura e fredda l’avversario

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti contro Holger Rune, la super sfida si giocherà domenica 1 giugno, tecnicamente sarà una partita di ottavi di finale, in realtà è come fosse un quarto, perché chiunque vincerà sarà poi favoritissimo per volare in semifinale. Una sfida che vedrà affrontarsi due giocatori giovani, già affermati e che hanno la possibilità di sedersi con regolarità al tavolo dei grandi. Rune per raggiungere agli ottavi ha faticato non poco contro Halys, e per batterlo ha dovuto realizzare il punto più bello di tutto il Roland Garros.

Rune vince un punto impossibile con Halys

A Parigi, da sempre, sul campo centrale, c'è un pittore che realizza opere quotidianamente su ciò che vede, sono vere opere d'arte. Un'opera d'arte vera e propria l'ha fatta pure Holger Rune che ha vinto un punto ai confini della realtà nella partita con il francese Quentin Halys, arresosi solo al quinto set. Dopo un'oretta di gioco Halys cerca di sorprendere il danese con una palla corta splendida, Rune ha uno scatto felino e risponde in modo raffinato, contro corta millimetrica con l'aiuto del nastro.

Halys dimostra di avere una bella mano e con un tocco estremo di rovescio tiene la palla bassissima e la mette dove quasi nessuno sembra poterci arrivare, tranne il suo avversario che rincorre la pallina e prima del secondo rimbalzo quasi da terra la colpisce, la fa passare oltre il paletto e fa il punto. Chapeau.

Musetti-Rune domenica per gli ottavi di finale

Rune domenica, probabilmente in serata, affronterà Lorenzo Musetti, e all'azzurro, numero 8 del tabellone lancia già il guanto di sfida. Il danese, già numero 4 ATP, rispondendo a una domanda di Ubitennis in conferenza stampa, ha deto: "Musetti ha ragione non può permettersi di perdere il primo set con me, ma la stessa cosa vale per me, nemmeno io posso concederglielo. Spero sia una gran battaglia, Lorenzo è in forma".