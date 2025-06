Rune si difende: “Vendo le mie racchette rotte a 6mila euro anche per aiutare l’Africa, tu che fai?”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Holger Rune non ci sta. Il tennista numero 8 del mondo non vuole che la sua tanto chiacchierata iniziativa di beneficenza venga fraintesa e messa in discussione. Il danese, infatti, ha deciso di aprire un negozio online dove mette in vendita anche alcune delle sue racchette, persino quelle rotte. Cifre importanti, con l'obiettivo di raccogliere fondi per aiutare i bambini africani, affinché possano coltivare il sogno di poter anche fare sport.

Rune vende a cifre super anche le sue racchette rotte

Cappellini, completini e racchette usate, oltre a gadget vari, tutti autografati. Holger Rune ha messo in vendita sul suo shop online tutta una serie di oggetti, comprese anche racchette integre a poco più di 5mila euro, e anche quelle distrutte a 6mila euro. Insomma, prezzi altissimi per cercare di accattivare ulteriormente i collezionisti.

Il tutto lanciato con queste parole: "Ho lavorato dietro le quinte con mia sorella Alma per creare uno spazio in cui possiate avvicinarvi al mio mondo. A tutti coloro che seguono il mio percorso, guardano le mie partite, mi mandano messaggi e mi sostengono: questo è per voi. Il vostro supporto è tutto. Lanciare questo negozio è il mio modo di condividere con voi un po' di più del mio percorso. Troverai attrezzatura autografata personalmente: da libri, racchette e poster a magliette, cappellini e altro ancora. È anche uno spazio creativo dove in futuro condividerò prodotti unici che utilizzo in allenamento, durante le partite e fuori dal campo".

Le critiche a Rune sui social dopo la raccolta di beneficenza

Un utente sui social ha criticato pesantemente Rune per questa iniziativa: "Sono andato sul sito di Rune. Quest’uomo è davvero odioso, ha una pagina intitolata ‘Africa’ con 3 foto della sua ROBA USATA spedita in un luogo non specificato in Africa, con bambini neri attorno. Sta anche vendendo racchette rotte a 6.000 dollari".

La risposta di Rune

Rune, sempre molto attivo anche su X, non ha lasciato passare la cosa inosservata e ha deciso di rispondere per le rime: "È vero. Mando la maggior parte dei miei vecchi abiti da tennis a vari club all’estero che hanno bisogno di attrezzatura, invece di buttarli. Un paio d’anni fa ho anche iniziato a sostenere finanziariamente delle organizzazioni benefiche per bambini e a sensibilizzare sull’importanza di aiutare dove possiamo. Sono sicuro che tutti possiamo fare di più, ma questo è ciò che sto facendo ora. E tu, cosa fai?". Un post che vale come uno dei suoi colpi migliori.