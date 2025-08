Rublev perde a Toronto e si lamenta della superficie: “È troppo veloce, non c’è altro da aggiungere”

Andrey Rublev è stato eliminato nei quarti del torneo 1000 di Toronto, a batterlo è stato l'americano Taylor Fritz, testa di serie numero 2. Successo netto, partita rapidissima, c'è stata lotta sì, ma il risultato non è mai stato messo in discussione. Il russo dopo la partita ha reso merito al suo rivale, ma al tempo stesso ha anche criticato le condizioni del Canadian Open, che ha una superficie troppo veloce: "Le condizioni non sono quelle ideali per giocare a tennis".

"Le condizioni non sono quelle ideali"

La parte bassa del tabellone di Toronto aveva in programma due sfide di livello, in campo tutti top ten. Entrambe le partite, però, non hanno confermato le aspettative, quantomeno in termini di emozioni e spettacolo. Perché sono state rapide. Shelton ha battuto de Minaur, in precedenza Fritz aveva sconfitto Rublev. Il russo dopo la partita si è lamentato delle condizioni dei campi che in Canada sono particolarmente veloci: "Qui le condizioni non sono proprio quelle ideali per giocare a tennis. La superficie è troppo veloce". Dopo la lamentela pacata ha aggiunto: "Questo naturalmente vale per tutti. Giochiamo nelle stesse condizioni. Non c'è molto da aggiungere".

Come si gioca al 1000 di Toronto

La disamina di Rublev è onestamente impeccabile: "Il gioco qui è molto semplice. Devi servire molto bene e provare a rispondere bene. Non c'è molto da giocare in queste condizioni". Poi i complimenti al suo avversario: "Fritz ha servito benissimo, ha giocato a un livello incredibile. Gioca contro i migliori e ne elimina la maggior parte".

Fritz-Shelton, semifinale tutta americana

Ora toccherà contare gli ace nella semifinale tra Fritz e Shelton che ha in palio anche il primato, non tanto di oggi, del tennis americano. Taylor resterà numero 4 in ogni caso, ma Ben sta continuando la scalata e dovesse vincere il torneo diventerebbe numero 6 ATP. L'altra è Zverev-Khachanov.