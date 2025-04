video suggerito

Rublev dice no ad Anna Kalinskaya: "Jannik, non Jannik, non voglio immischiarmi. Mi dispiace" Andrej Rublev ha rifiutato la proposta di Anna Kalinskaya di fare coppia con lei in campo, tirando in ballo Jannik Sinner: "Non voglio nemmeno entrarci o cercare di capire. Jannik, non Jannik, non voglio immischiarmi".

A cura di Paolo Fiorenza

Una domanda all'apparenza innocua fatta ad Andrej Rublev a margine del torneo di Madrid, dove il tennista russo è stato eliminato al secondo turno da Aleksandr Bublik, ha prodotto una risposta sorprendente del 27enne moscovita. A Rublev è stato riferito della volontà di Anna Kalinskaya di giocare assieme a lui il doppio misto allo US Open il prossimo agosto, al che Andrej non si è limitato a dire no alla connazionale, ma ha tirato in ballo – assolutamente non richiesto – Jannik Sinner, legato ad Anna da una relazione che è andata avanti per parecchi mesi dalla primavera del 2024, concludendosi (forse) alla fine dell'anno scorso, nello sparire dei riferimenti social reciproci e senza più alcuna foto assieme o qualsiasi altra cosa che potesse far pensare a una coppia tuttora in essere, fatta salva per una risposta data dalla Kalinskaya lo scorso gennaio sul suo rapporto con Sinner ("per me non cambia nulla a livello di pressione").

Anna Kalinskaya è scesa tanto in classifica negli ultimi mesi: dal best ranking di 11 all'attuale numero 29

Cosa aveva detto Anna Kalinskaya su Andrej Rublev: la richiesta per il doppio misto dello US Open

Lo scorso weekend Anna Kalinskaya, presente anche lei a Madrid e ugualmente eliminata al secondo turno come Rublev per mano di Madison Keys, aveva espresso il suo desiderio di giocare il doppio misto (che da quest'anno si svolgerà prima del torneo vero e proprio, decisione contestatissima da molti specialisti) al prossimo US Open assieme a Andrey Rublev, ma aveva anche spiegato come il suo connazionale avesse rifiutato la sua proposta: "In realtà, mi ero completamente dimenticata di questo torneo. Oggi ci ho pensato e ho chiesto ad Andrey Rublev. Volevo giocare con lui, ma ha già preso accordi e non si aspettava che glielo chiedessi. L'ho ricordato solo oggi, non ho ricevuto proposte finora, non so se giocherò, vedremo".

Ad Anna era stato poi chiesto ancora: "Chi potrebbe essere il tuo partner, un russo o uno straniero?". "No, penso che tra i russi vorrei giocare solo con Andrey. A quanto pare, dovrò cercare uno straniero".

Il bacio tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya dopo la vittoria nello scorso US Open

La risposta di Rublev, tira in ballo Jannik Sinner: "Non voglio nemmeno entrarci"

Quanto a Rublev (vincitore della medaglia d'oro nel doppio misto alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con la russa Anastasia Pavlyuchenkova), aveva già annunciato che avrebbe giocato il misto a Flushing Meadows con la ceca Karolina Muchova.

La vicenda è proseguita il giorno dopo, quando la questione è stata portata all'attenzione proprio di Rublev, che a quel punto ha messo in mezzo Sinner. "Ti sei iscritto al doppio misto dello US Open con Karolina Muchova – gli è stato detto – Ieri abbiamo saputo da Anna Kalinskaya che avrebbe voluto giocare con te, ma tu avevi già scelto una partner".

"Onestamente, non voglio nemmeno entrarci o cercare di capire, perché ho già un accordo con Muchova. Non sapevo che Anna volesse o non volesse giocare con me. Jannik, non Jannik, non voglio immischiarmi – ha risposto Rublev – L'ho saputo solo dopo che lei lo voleva. Cosa posso rispondere? Mi dispiace, ma ho già preso un impegno". Parole che fanno pensare che la vicenda Sinner-Kalinskaya sia ancora ben presente nella chiacchiera del circuito.