Martina Trevisan si prende la scena al Roland Garros. Sulla terra rossa del prestigioso slam parigino la tennista classe 1993 fiorentina si è resa protagonista di un’altra impresa battendo la più quotata Sakkari. L’azzurra numero 159 della classifica Atp ha annullato due match point alla greca, 24a giocatrice al mondo vincendo poi in tre set. La Trevisan ha conquistato gli ottavi di finale dove troverà la Bertens che ha battuto nel torneo Sara Errani.

Roland Garros, impresa di Martina Trevisan contro Maria Sakkari

Dopo Sonego e Sinner, arriva la terza vittoria azzurra ai sedicesimi di finale del Roland Garros. Martina Trevisan a sorpresa raggiunge gli ottavi del torneo francese battendo in una sfida ricca di emozioni Maria Sakkari. La tennista azzurra, numero 159 del ranking mondiale e già brava a superare le qualificazioni e vincere due turni (il primo per ritiro della connazionale Giorgi e il secondo superando la più quotata Coco Gauff) nel tabellone principale, ha battuto 1-6 7-6(6) 6-3 la greca testa di serie numero 20 del torneo, dopo aver annullato due match-point nel tie break della seconda partita. Prima di questa edizione la Trevisan non era andata oltre il terzo turno. Ora se la vedrà contro la Bertens protagonista nei giorni scorsi della vittoria contro la Errani che se l'era presa contro l'olandese per una presunta simulazione di crampi.

Italia in festa, vittorie anche per Sonego e Sinner

Giornata super dunque per il tennis italiano. Prima della Trevisan erano arrivate altre due vittorie importanti per Sonego e Sinner. Il primo ha superato l'americano Fritz e ora affronterà il finalista di Roma Schwartzman, mentre il talentuoso classe 2001 ha avuto la meglio di Coria e ora se la vedrà con Alexander Zverev. Niente da fare purtroppo per Travaglia e Cecchinato con il primo che si è arreso a Nadal e il secondo proprio a Zverev. Grande attesa domani per Berrettini che scenderà in campo da favorito contro Altmaier.