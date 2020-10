Dopo Lorenzo Sonego, un altro azzurro vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Jannik Sinner continua a stupire sulla terra rossa parigina: il classe 2001 di San Candido ha battuto in tre set Federico Coria, un altro specialista della terra rossa. Momento di forma super per l'astro nascente del tennis italiano, che ora aspetta il vincente della sfida tra il favorito Alexander Zverev e il connazionale Marco Cecchinato.

Sinner batte in tre set Coria e vola agli ottavi del Roland Garros

Jannik Sinner continua a far sognare l’Italia del tennis. Il giovane talento numero 75 della classifica mondiale ha battuto Federico Coria, numero 99 Atp, con il risultato di 6-3/7-5/7-5. Gara intensa tra due giocatori che sembrano destinati ad una carriera super. Bravo il tennista azzurro dopo aver conquistato le prime due partite, ad evitare il ritorno dell’argentino che si era portato nel terzo set sul 5-3. Sinner è riuscito a piazzare il contro-break chiudendo il discorso con 4 game vinti di fila. Una conferma del suo notevole momento di forma, con una padronanza dei propri mezzi sempre più importante.

Contro chi giocherà Sinner agli ottavi del Roland Garros

Dopo la vittoria di Sonego su Fritz (con Travaglia che si è arreso a Rafa Nadal), altro risultato prestigioso per i colori italiani al Roland Garros. Jannik Sinner con questo successo è destinato a fare un ulteriore balzo in avanti in classifica. Adesso nel match valido per gli ottavi se la vedrà contro il vincente del match tra il favorito Alexander Zverez, numero 7 della classifica Atp e 6a testa di serie del torneo e Marco Cecchinato proveniente dalle qualificazioni. Il tennista palermitano sogna un altro exploit come quello del 2018 quando raggiunse la finale del Roland Garros.