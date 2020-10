Prosegue l'eccezionale Roland Garros dei tennisti italiani. Lorenzo Sonego ha strappato il biglietto per gli ottavi di finale del prestigioso torneo in corso sulla terra battuta parigina. Il tennista piemontese numero 46 del mondo, ha battuto 7-6(5) 6-3 7-6(17) l'americano Taylor Fritz, numero 30 mondiale e testa di serie numero 27 del torneo. Prosegue la cavalcata di Sonego che prima di quest'edizione non si era spinto oltre il 4° turno.

Lorenzo Sonego si è reso protagonista di un'altra prova convincente sulla terra rossa del Roland Garros. Prova di forza dell'azzurro che ha sovvertito i pronostici superando lo statunitense Taylor Fritz che lo precede nella classifica Atp di 16 posizioni. Una bella rivincita per il piemontese che finora aveva sempre perso con Fritz, nei due precedenti andati in scena prima a livello giovanile e poi sull'erba di Wimbledon. 7-6 6-3 7-6 in favore dell'atleta italiano che dunque non ha esitato dimostrando di avere il polso fermo nei due tie-break del primo e terzo set. Dopo le vittorie con Gomez e Bublik, Sonego si conferma in un momento magico.

