Roger Federer ha un nuovo lavoro dopo il ritiro: fa la voce del navigatore satellitare Roger Federer si è ritirato da qualche mese, ma non resta con le mani in mano: il campione svizzero sfrutta il fatto di essere poliglotta.

A cura di Paolo Fiorenza

"Ah, da quando Federer non gioca più…", ovvero dal settembre dello scorso anno, quando il campione svizzero di tennis ha appeso la racchetta al chiodo dopo aver disputato la Rod Laver Cup. Fu un addio commovente, con tutti i protagonisti che versarono abbondanti lacrime. Del resto in quel momento era chiaro a tutti che si stava ritirando non sono una leggenda dello sport, vincitore di 20 tornei del Grande Slam, ma anche l'ultimo interprete dei ‘gesti bianchi'.

Classe e stile applicati al tennis, questo è stato da atleta Roger Federer. I troppi acciacchi lo hanno costretto a mollare anche le ultime velleità di mettere in scena un canto del cigno degno del suo mito e dunque da qualche mese il campione di Basilea è un uomo che si gode la sua famiglia (la sua storica compagna Mirka e i quattro figli avuti da lei), il suo patrimonio sterminato da quasi un miliardo di euro e i molteplici interessi che coltiva.

Roger Federer e la moglie Mirka: sono sposati da 14 anni

Inutile dire che gli sponsor stravedono tuttora per Federer e non gli mancano le opportunità di raggranellare qualche altro centinaio di migliaia di euro a colpo. È esattamente quanto accaduto con l'ultimo ‘lavoro' dello svizzero dopo il ritiro: sarà la nuova voce dell'app di navigazione satellitare Waze. L'otto volte campione di Wimbledon è poliglotta e parla correntemente inglese, tedesco e francese (mastica anche qualcosa di italiano): Waze ha fatto sapere che sarà la prima persona sull'app a fornire indicazioni in tre lingue diverse.

Federer fornirà agli automobilisti indicazioni di base, ma anche consigli motivazionali. Quando si inizierà un tragitto, lo si sentirà dire: "È ora di guidare, sento già l'adrenalina che sale". Un altro messaggio introduttivo dirà: "È ora di guidare! Abbi fiducia nelle tue capacità. Sono pronto ad istruirti lungo la strada". Non saranno prodezze come le sue leggendarie volée, ma il buon Roger dimostra comunque di sapersi destreggiare bene in ogni campo in cui si cimenta.