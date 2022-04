Rafa Nadal torna ad allenarsi, il ritorno in campo è vicino: la foto svela tutto Rafa Nadal è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio subito nel torneo di Indian Wells. Lo spagnolo, che ha saltato Montecarlo e Barcellona, può tornare a Madrid.

A cura di Alessio Morra

Rafa Nadal a causa di un infortunio alla costola, patito durante il torneo di Indian Wells, non ha disputato i tornei di Montecarlo e Barcellona. Tornei che ha vinto una marea di volte. In parecchi si sono chiesti se lo spagnolo sarebbe riuscito a recuperare per gli altri 1000 sul rosso quelli di Madrid e Roma. Mentre Boris Becker era stato netto e nei giorni scorsi aveva detto che il re del rosso avrebbe fatto fatica pure al Roland Garros, il torneo che ha vinto 13 volte. Ma è stato proprio lui a spazzare ogni tipo di dubbio sulle sue condizioni. Nadal infatti ha pubblicato una foto sui social, una foto che fa ben sperare i suoi tifosi e chi ama il tennis.

Nadal ha iniziato questo 2022 in modo incredibile, ha vinto tre tornei, su tutti gli Australian Open, lo Slam numero 21 della carriera. A Indian Wells ha fatto molta fatica, ma è riuscito a qualificarsi per la finale, battendo in match durissimi Kyrgios e Alcaraz. Nel derby con il giovane erede ha riportato una frattura alla costola, che lo ha condizionato nella finale giocata e persa contro Taylor Fritz. Il giorno dopo il ko con l'americano Nadal ha ufficializzato il suo stop per il problema fisico, sarebbe stato fuori dalle 4 alle 6 settimane. Un bel problema per Nadal, che voleva essere al meglio per i tornei sul rosso. Niente da fare dunque per Montecarlo, torneo che ha vinto 11 volte, e Barcellona, conquistato in 12 occasioni, l'ultima un anno fa.

Nadal nella sua Academy, a Maiorca, ha ripreso gli allenamenti. Ha postato la foto dei primi colpi sui social, immagine che ha conquistato una valanga di like e di commenti. Nella didascalia ha scritto: "Oggi, dopo 4 settimane torno a calpestare un campo da tennis, il primo allenamento è soft. Che illusione calpestare di nuovo la terra".

E facendo due conti in tasca a Rafa è immaginabile, dopo averlo visto su un campo da tennis, che se non ci saranno ulteriori problemi sarà in campo a Madrid, dove ancora non gli è stato intitolato un campo (a differenza di Barcellona). Il suo ritorno in campo potrebbe esserci mercoledì 4 maggio, quando si disputerà il secondo turno del 1000 spagnolo che precede gli Internazionali d'Italia di Roma.