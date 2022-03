Nadal preoccupato per l’infortunio misterioso: “Non riesco a respirare, come avere un ago dentro” Dopo la sconfitta contro Taylor Fritz nella finale di Indian Wells, Rafa Nadal si è dimostrato preoccupato per le sue condizioni di salute. L’infortunio che lo sta tormentando sembra serio.

A cura di Marco Beltrami

Nadal con il fisioterapista

Taylor Fritz è riuscito a fermare l'eccezionale cavalcata di Rafa Nadal. Il tennista americano ha trionfato nella finale di Indian Wells in poco più di due ore (6-3, 7-6) impedendo così al mancino di Manacor di conquistare il 4° torneo stagionale dopo Acapulco, Melbourne e gli Australian Open, per la prima sconfitta del 2022. L'ultimo atto del Masters 1000 BNP Paribas Open è stato contraddistinto dai problemi fisici: se Fritz ha rischiato addirittura di non scendere i campo per il dolore lancinante alla caviglia, anche Nadal ha dovuto fare i conti con un infortunio, particolare e preoccupante in vista del prosieguo della stagione.

Da campione qual è, Rafa dopo la sconfitta ha esaltato l'avversario protagonista di una gran partita. D'altronde Fritz nella sua carriera ha dovuto fare i conti tanta sfortuna, e con un grave infortunio al ginocchio. Inevitabili però le domande sulle sue condizioni, visto che già nella battaglia in semifinale contro quello che viene considerato il suo erede Alcaraz, il classe 1986 ha accusato alcuni problemi. Un fastidio al petto, che lo ha costretto anche nell'ultimo atto alle cure del fisioterapista in campo. Quest'ultimo ha effettuato diverse manovre su Nadal, cercando di limitare i danni.

Di cosa si tratta? È un infortunio serio? Nadal nella conferenza post-partita ha spiegato così il tipo di dolore accusato: "Tutto quello che posso dire è che per me è difficile respirare. Non so di cosa si tratta, ma quando provo a respirare è doloroso, e molto scomodo". Grande incertezza dunque sulla natura del problema che sta creando non pochi ostacoli al giocatore durante i match: "Non so se sia qualcosa alle costole, non si è capito ancora. Quando respiro e mi muovo è come se avessi un ago dentro, per tutto il tempo. Mi fa venire anche capogiri perché è doloroso, e mi limita molto. Non si tratta solo del dolore, non mi sento bene perché influisce sulla respirazione".

Nadal sofferente, alle prese con i problemi fisici in campo

C'è dunque un po' di preoccupazione in casa Nadal, anche se adesso il giocatore avrà il tempo di approfondire il tutto. Infatti la sua prima parte di stagione sul cemento è finita, visto che il numero 3 del ranking ha già annunciato il suo ritorno in campo sulla terra battuta, e in occasione del Masters 1000 di Montecarlo, che prenderà il via il 10 aprile.

Da segnalare comunque la grande signorilità di Nadal che pur essendosi detto triste per il non aver potuto dare il massimo, ha voluto rendere omaggio al suo avversario, anch'egli a quanto pare non a pieno regime: "Non è il momento di parlare dei miei problemi, onestamente. Anche se è ovvio che oggi non potrei fare cose normali. È una finale. Ci ho provato. Ho perso contro un grande giocatore. Non è il giorno per parlare di cosa c'è che non va. me. È il suo giorno e non abbiamo bisogno di nasconderlo nei miei commenti. Certo sono preoccupato per cosa mi sta succedendo nel petto, e per cosa servirà per il recupero".