L’infortunio di Nadal è serio: frattura al costato, la stagione rischia di essere stravolta Svelata la natura dell’infortunio di Rafa Nadal dopo la fase finale di Indian Wells. Il problema è serio e cambia i piani della sua stagione sulla terra rossa.

A cura di Marco Beltrami

La cavalcata trionfale di Rafa Nadal nel 2022, dopo 20 vittorie e 3 tornei conquistati (Acapulco, Melbourne e gli Australian Open) si è fermata contro Taylor Fritz nella finale del Masters 1000 di Indian Wells. Pur riconoscendo i meriti del suo avversario, protagonista di un BNP Paribas Open eccezionale, il mancino di Manacor non ha potuto non fare riferimento ai problemi fisici accusati sin dalla tiratissima semifinale contro Alcaraz. La preoccupazione del numero 3 del mondo, si è rivelata fondata dopo gli esami del caso.

Difficoltà di respirazione e la sensazione di sentirsi come se avesse "un ago dentro" al petto. Così la grande gloria del tennis ha provato a spiegare l'infortunio accusato già nel derby contro il più giovane connazionale Alcaraz, e poi anche nella finale con Fritz. In entrambi i casi, necessario l'intervento del fisioterapista che ha limitato i danni permettendogli di portare a termine i due match. Le ultime notizie provenienti dalla Spagna hanno rivelato la natura del problema, abbastanza serio. Nadal ha riportato una frattura da stress del terzo arco costale sinistro.

Nel comunicato firmato dal medico di fiducia del giocatore capace di vincere in carriera 21 Slam, si fa chiarezza anche sui possibili tempi di recupero che dovrebbero essere di circa 4-6 settimane. Una situazione che complica i piani di Rafa, che aveva già programmato di saltare il Masters di Miami, ma ora rischia di cambiare la programmazione in vista della terra rossa.

Al momento infatti calendario alla mano, è chiaro che Rafa salterà il Masters 1000 di Montecarlo in programma dal 10 al 17 aprile, e poi anche l'Open Banc Sabadell di Barcellona che si giocherà dal 18 al 24 aprile. L'obiettivo per lui potrebbe essere quello di rientrare per il Mutua Madrid Open, un torneo dal sapore speciale per lui (1-8 maggio) per poi poter giocare anche a Roma. Guai però a correre rischi in vista del Roland Garros, obiettivo principale della sua stagione che si giocherà in Francia dal 22 maggio al 5 giugno.