Rafa Nadal sorprende tutti, si è operato alla mano destra: cosa è successo

Rafa Nadal sorprende tutti. L'ex campione spagnolo si è sottoposto a un intervento chirurgico alla mano destra e lo ha documentato sui social con tanto di foto. Nelle immagini si può vedere il mancino di Manacor con un tutore e una fascia per reggere il braccio. I tempi in cui giocava ormai sono lontani e quindi Nadal può prendersi tutto il tempo per recuperare. E proprio per questo ci ha scherzato su: “Non credo che potrò giocare gli Australian Open a gennaio”.

Perché Rafa Nadal si è operato alla mano destra

Ma in questo caso, qual è nello specifico l’infortunio che Nadal ha cercato di sistemare con l’operazione? Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il 14 volte vincitore del Roland Garros è finito sotto i ferri del Centro Medico Teknon di Barcellona mercoledì scorso per una grave forma di osteoartrite dell’articolazione trapeziometacarpale. Si tratta di una forma di artrosi che colpisce la zona alla base del pollice tra il trapezio e il primo metacarpo. Necessaria per questo un’artroplastica per eliminare il dolore e ripristinare la mobilità della mano destra che lo ha aiutato ad accompagnare il rovescio.

Il problema alla mano destra di Rafa Nadal

Rafa Nadal ha poi spiegato cosa è successo: "Ho dovuto sottopormi a un intervento alla mano per un problema che mi trascinavo da molto tempo, ma spero di stare bene presto". È cosa nota il fatto che negli ultimi anni di carriera la leggenda del tennis abbia giocato praticamente sul dolore, con diversi problemi fisici che lo tormentavano. Nonostante tutto, ha resistito provando a spingere il cuore oltre l’ostacolo. Basti pensare per esempio alla sindrome di Müller-Weiss al piede sinistro, una situazione che lo ha letteralmente tormentato per tutta la sua lunghissima carriera.

Pochi giorni fa, in un’intervista a El Larguero, Nadal, consapevole della necessità di sottoporsi all’intervento, ha dichiarato: "Se non fosse stato per la mia condizione fisica, giocherei ancora a tennis, ma ho 39 anni. Non ho mai vissuto con l’idea che senza infortuni avrei potuto vincere altri Slam, né in carriera né dopo".