Quanto hanno lasciato Sinner e Alcaraz in tasse dopo i ricchi premi incassati al Roland Garros

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno disputato una partita bellissima al Roland Garros. Una finale memorabile, epica, che ha vinto lo spagnolo dopo cinque set di rara bellezza. Sinner resta numero 1 al mondo, mentre Alcaraz ha portato a casa la quinta prova Slam della sua carriera. I due tennisti hanno incassato anche tecnicamente una cifra importante, ma a causa delle tasse il loro prize money si è dimezzato.

Il montepremi del Roland Garros

Era stato stabilito ben prima dell'inizio del Roland Garros che il vincente del torneo maschile avrebbe intascato 2,5 milioni di euro, mentre il finalista perdente 1,250. Cifre importanti, ma che non rappresentano l'obiettivo principale mai per tennisti di questo livello che (al di là di contratti e montepremi dei vari tornei) badano più agli Slam e ai titoli che ai guadagni. Ma ovviamente, poi, bisogna far di conto pure a livello economico.

Tassazione molto alta in Francia per i tennisti

E in realtà sia Alcaraz che Sinner portano a casa molto meno rispetto al guadagno previsto dal prize money del Roland Garros. Perché i tennisti pagano le tasse (così come anche i piloti di F1 e i giocatori di golf) anche in base a dove svolgono il proprio lavoro. Quindi tutti i tennisti in campo a Parigi pagano le tasse in Francia e con il regime transalpino, che stabilisce una tassazione del 46% per guadagni di una certa importanza.

Quanto hanno guadagnato Alcaraz e Sinner

Quindi Alcaraz non ha guadagnato 2,5 milioni di euro, ma ne paga 1 milione e 180 mila euro di tasse e dunque incasserà tecnicamente poco più della metà, quindi 1,32 milioni. Mentre Sinner dovrà pagare di tasse 522 mila euro e porterà a casa in modo pulito quasi 730 mila euro.

Rune svela l'imposta per i tennisti

Della questione tassazione al Roland Garros se n'era parlato già ben prima della finale, il punto esclamativo alla questione lo ha messo Holger Rune, quello che fino a due anni fa sembrava dovesse essere il terzo incomodo a Sinner e Alcaraz, rispondendo a un utente su ‘X' ha confermato che Alcaraz e Sinner abbiano dovuto pagare una cifra considerevole di tasse sul reddito: "Le tasse le paghi sul tuo montepremi nel paese in cui giochi. Sono sicuro che in Francia sia più del 46% Ma puoi dedurre le tue spese".