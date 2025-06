Quanto guadagna Sinner se vince il Roland Garros 2025: montepremi e prize money

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno oggi nella finale del Roland Garros, la seconda prova dello Slam del 2025. Sinner ha già vinto tre titoli Slam, Alcaraz quattro. Sono numeri giganteschi considerata anche la loro età. In palio c'è il torneo più importante sul rosso, quello di Parigi. Se vincesse, Jannik continuerebbe a inseguire anche il sogno del Grande Slam. In palio ci sono anche tanti soldi, che sono l'ultimo dei pensieri sia dell'italiano che dello spagnolo, che in ogni caso incasseranno dal prize money una cifra notevolissima.

Il montepremi del Roland Garros 2025, quanto guadagna chi vince

Il montepremi complessivo dello Slam parigino è aumentato rispetto allo scorso anno, ma non era superiore a quello degli Australian Open. Complessivamente sono stati messi in palio 56,32 milioni di euro tra i tornei maschili e femminili, di singolare e doppio, più il misto vinto da Errani e Vavassori. Il vincitore porterà a casa 2.550 milioni di euro. Mentre il finalista perdente praticamente la metà 1.275 milioni di euro. Cifre notevoli, ma che comunque sono quasi bazzecole per questi due tennisti che possono vantare già dei montepremi deluxe. Entrambi hanno superato i 40 milioni di euro.

Quanto ha guadagnato Sinner fino alla finale: i premi

Sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz sanno di aver almeno ottenuto 1.275.000 euro e 1300 punti ATP, cioè i punti e il prize-money che spettano a chi perde la finale del Roland Garros. Chi invece conquisterà il titolo di Parigi e vincerà la Coppa dei Moschettieri incasserà 2.550.000 euro e soprattutto 2000 punti, che fanno assai comodo nella classifica mondiale, che vedrà in ogni caso Sinner al comando anche lunedì.

Il prize money del Roland Garros: premi e punti ATP

1° turno: 78.000 euro (10 punti)

2° turno: 117.000 euro (50 punti)

3° turno: 168.000 euro (100 punti)

Ottavi di finale: 265.000 euro (200 punti)

Quarti di finale: 440.000 euro (400 punti)

Semifinale: 690.000 euro (800 punti)

Finalista: 1.275.000 euro (1300 punti)

Vincitore: 2.550.000 euro (2000 punti)