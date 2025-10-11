Quanti sono punti di vantaggio di Jasmine Paolini su Rybakina per le WTA Finals: cosa può accadere

Dopo la sconfitta in semifinale contro Coco Gauff al WTA 1000 di Wuhan, Jasmine Paolini consolida l’ottavo posto nella Race e si avvicina alle WTA Finals di Riad: ora il sogno è davvero a un passo.

Jasmine Paolini si ferma in semifinale al WTA 1000 di Wuhan, battuta in due set dall’americana Coco Gauff, numero 3 del mondo. Dopo il trionfo contro Iga Swiatek nei quarti, l’azzurra non è riuscita a ripetersi contro la statunitense, chiudendo così la sua corsa sul cemento cinese.

Questa sconfitta costa alla tennista azzurra il sorpasso al settimo posto della Race, attualmente occupato da Mirra Andreeva e distante 188 punti, ma le WTA Finals restano un obiettivo sempre più alla portata: in caso caso di vittoria contro la statunitense, la stella del tennis femminile italiano avrebbe guadagnato altri 260 punti in classifica, volando a quota 4591 nel ranking e a 4391 nella Race. Non è andata così.

Nonostante l'eliminazione dal torneo ad un paso dalla finale, Wuhan regala un risultato importante alla 29enne toscana: Paolini supera Elena Rybakina nella WTA Race, la classifica che somma solo i punti conquistati nel corso della stagione. Con 4.131 punti contro i 3.913 della kazaka, l’azzurra consolida l’ottavo posto, posizione che, se mantenuta, le garantirebbe l’accesso alle WTA Finals di Riad, in programma dal primo all’8 novembre 2025.

Quanti sono punti di vantaggio di Paolini su Rybakina per le WTA Finals: cosa può accadere

In questo momento Jasmine Paolini si trova ora alle spalle della giovane russa Mirra Andreeva (4.319 punti), mentre le prime sei posizioni sono già matematicamente assicurate a Sabalenka, Swiatek, Gauff, Anisimova, Pegula e Keys.

Nelle prossime settimane saranno decisivi i tornei WTA 500 di Ningbo (13-19 ottobre) e Tokyo (20-26 ottobre). A differenza di Rybakina, che dovrà scartare oltre 250 punti, Paolini rischia pochissimo (solo 11 punti da detrarre): un vantaggio che potrebbe rivelarsi decisivo nella volata finale verso le Finals.

La giocatrice azzurra è dunque a un passo dal coronare un’altra impresa in una stagione già straordinaria.