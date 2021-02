Roger Federer ha finalmente fissato data e luogo del suo rientro in campo dopo 13 mesi di inattività a causa dei problemi al ginocchio. L'ex numero uno del mondo, oggi al quinto posto della classifica ATP, dopo il forfait all'ATP Cup 2021 e agli Australian Open, ha infatti annunciato che rientrerà nell'ATP 250 di Doha in programma dal 6 al 13 marzo nella capitale del Qatar.

"Ho pensato molto al momento giusto per rientrare. In Australia sarebbe stato un po' troppo presto per il ginocchio – ha spiegato infatti Roger Federer in un'intervista rilasciata all'emittente svizzera SRF –. Volevo comunque tornare in un torneo più piccolo, con un livello minore in termini di concentrazione e di stress".

Ma Roger Federer ha anche svelato le altre tappe del suo rientro in campo dopo Doha: il 39enne di Basilea ha infatti annunciato di aver in programma di giocare subito un altro torneo se le condizioni lo consentiranno (dunque Dubai o Miami) per poi dedicarsi alla preparazione per la stagione sulla terra rossa (ottime possibilità dunque di rivederlo in campo anche agli Internazionali d'Italia).

Per l'estate invece il programma dello svizzero è più definito: si concentrerà su Halle per poi tornare al "suo" Wimbledon, mentre la tappa successiva saranno le Olimpiadi di Tokyo nelle quali tenterà di conquistare quell'oro olimpico che manca nella sua ricchissima bacheca e infine si chiuderà con lo US Open. L'ex numero uno del mondo reduce dalle due operazioni al ginocchio che lo hanno di fatto costretto a saltare l'intera scorsa stagione ha infatti chiosato: "Non cercherò di rimanere ossessivamente nel circuito ma voglio tornare per celebrare grandi vittorie".