Quando si gioca la finale maschile degli Internazionali di Roma, data e orario dell'incontro di tennis La finale del torneo maschile degli Internazionali d'Italia a Roma, tra i vincitori dei match Sinner-Paul e Musetti-Alcaraz si giocherà domenica 18 maggio. Tutto quello che c'è da sapere su orario e diretta TV.

A cura di Marco Beltrami

La finale maschile degli Internazionali d'Italia di tennis si giocherà domenica 18 maggio, non prima delle ore 17. Appuntamento sul Campo Centrale del Foro Italico, dove a sfidarsi saranno i vincitori delle due semifinali, ovvero uno tra Sinner e Paul e uno tra Musetti e Alcaraz. Il sogno è quello di un derby italiano, con Sinner e Musetti, nella speranza di riportare in Italia un titolo che manca dal 1976 quando ad imporsi fu Adriano Panatta. In precedenza due successi per Nicola Pietrangeli. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

Finale ATP Roma, quando si gioca: data e orario della partita di tennis

Quando si gioca la finale del torneo maschile di Roma? La partita che vedrà sfidarsi i vincitori delle semifinali ovvero uno tra Musetti e Alcaraz e uno tra Sinner e Paul è in programma domenica 18 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico. L'orario d'inizio dovrebbe essere non prima delle 17, con il confronto che sarà preceduto dalle due finali del doppio, quella maschile e quella femminile. Difficilmente l'orario d'inizio del match che decreterà l'erede di Zverev inizierà in ritardo.

Dove vedere la finale del Torneo di Roma in tv e streaming

Dove vedere la finale del torneo maschile di Roma in TV? L'ultimo atto degli Internazionali d'Italia sarà trasmesso in chiaro sulla Rai, anche se bisognerà capire su quale canale, Rai 1 o Rai 2. Dunque gli spettatori potranno assistere al match senza sottoscrivere abbonamenti. La sfida tra i vincenti di Sinner-Paul e Musetti-Alcaraz si potrà vedere anche su Sky e in particolare su Sky Sport Tennis per gli abbonati. Diretta streaming gratis su Rai Play e poi su Sky GO (per gli utenti della piattaforma satellitare), NOW e Tennis TV.

Chi gioca la finale maschile del torneo di tennis: i finalisti degli Internazionali di Roma

La finale maschile del torneo di tennis di Roma vedrà affrontarsi i due vincitori delle semifinali Musetti-Alcaraz e Sinner-Paul. Il sogno degli spettatori è quello di assistere ad un derby italiano tra il numero uno del mondo e Musetti, entrambi protagonisti di una bella cavalcata.