video suggerito

Quando si gioca la finale delle ATP Finals 2024 a Torino, data e orario dell’incontro A Torino verrà incoronato il campione delle ATP Finals 2024: il tabellone ci ha regalato la finale tra XX e YY che andrà in scena domenica 17 novembre alle ore 15:00. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner strappa il pass per le semifinali delle ATP Finals 2024 di Torino e si prepara per affrontare l'ultimo step prima della grande finale. È l'evento più atteso e l'italiano spera di portare la coppa nel suo palmares per riscattarsi dopo il secondo posto ottenuto un anno fa. L'ultimo atto si giocherà sul cemento della Inalpi Arena domani, domenica 17 novembre, con il grande appuntamento previsto per le ore 15:00. Come tutte le gare di questo torneo anche la finale sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e della Rai e in streaming su SkySport e RaiPlay.

Finale ATP Finals, quando si gioca: data e orario della partita di tennis

La giornata conclusiva dell'evento di Torino si terrà domani, domenica 17 novembre. Non ci sarà nessuna sosta per i tennisti che torneranno in campo immediatamente, il giorno dopo aver superato le semifinali del torneo. L'appuntamento per la finalissima del singolare delle ATP Finals è fissato per le ore 15:00 alla Inalpi Arena, dove il pubblico attende di conoscere il nome del nuovo campione che succederà a Djokovic.

Dove vedere la finale delle ATP Finals in tv e streaming

Come tutto il resto del torneo anche la finale sarà trasmessa in diretta tv. Sky detiene i diritti della competizione che verrà trasmessa come al solito sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La Rai, che ha trasmesso gratuitamente un incontro al giorno per tutta la durata delle ATP Finals, manderà in diretta anche la finale su Rai 2 a partire dalle ore 15:00. Per lo streaming invece è disponibile il servizio offerto da Sky con l'app SkyGo, le alternative a pagamento di Now e Tennis TV oltre alla diretta streaming gratuita di RaiPlay.

Chi gioca la finale del torneo di tennis: i finalisti delle Nitto ATP Finals 2024