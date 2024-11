video suggerito

Quando si gioca la finale della Coppa Davis 2024: orario e dove vederla in TV La finale di Coppa Davis 2024 si terrà a Malaga domenica 24 novembre, e inizierà alle ore 16. Si disputeranno tre incontri, due singolari e un doppio. La vincente di Italia-Australia affronterà Olanda/Germania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia oggi affronta l'Australia nella semifinale di Coppa Davis, in programma dalle ore 17. Chi vincerà domenica sfiderà a Malaga Germania/Olanda e lo farà in ogni caso da favorita. L'Italia va a caccia della seconda finale consecutiva, l'Australia addirittura della terza. La finale della Coppa Davis 2024 si disputerà con un campo in cemento indoor domenica 24 novembre e si potrà seguire su Sky, sui canali 201 e 203, ma anche in chiaro sulla Rai che trasmetterà la finale su Rai 2 se sarà impegnata l'Italia, altrimenti verrà mandata in onda su RaiSport. Streaming con Sky Go, NOW e RaiPlay.

Finale Coppa Davis, quando si gioca: data e orario della partita di tennis

La finale di Coppa Davis è da sempre l'evento che chiude la lunga stagione del tennis. L'incontro tra Italia o Australia e Germania/Olanda è in programma a Malaga domenica 24 novembre. Si partirà alle ore 16. Dopo gli inni nazionale saranno i numeri due a disputare i singolari, poi sarà la volta dei due numeri uno. Se necessario si giocherà il doppio, altrimenti partirà la festa per chi vincerà, come era successo un anno fa dopo lo schiacciante successo di Sinner su de Minaur, che diede il punto decisivo all'Italia.

Dove vedere la finale delle Coppa Davis in tv e streaming

I diritti televisivi della Coppa Davis appartengono sia a Sky che alla Rai. Sky Sport sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) trasmetterà la finale 2024 dalle ore 16 con il commento di Pero e Pescosolido. La diretta in chiaro è garantita, bisogna però prima capire quale sarà il destino dell'Italia per capire il canale. Con l'Italia in finale c'è la diretta su Rai 2, altrimenti sarà tutto live su RaiSport. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW, gratuito con RaiPlay.

Chi gioca la finale della Coppa Davis 2024

L'Italia affronterà l'Australia questo pomeriggio. Chi vincerà accederà così alla finale della Coppa Davis giunta alla 112ª edizione. Gli azzurri sono favoriti e se vinceranno affronteranno Germania/Olanda.