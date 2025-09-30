Quando gioca Sinner in finale all’ATP Pechino 2025 con Medvedev o Tien: orario e dove vederla in TV

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo ATP 500 di Pechino. La partita si disputerà mercoledì 1 ottobre, e non inizierà prima delle 8 ora italiana. Jannik ha vinto in tre set contro Alex de Minaur e in finale affronterà una tra Learner Tien e Daniil Medvedev. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

A che ora gioca Sinner la finale dell'ATP Pechino, orario e programma

A Pechino si disputano sia il torneo maschile che quello femminile. Generalmente gli incontri dei due tabelloni si dividono il serale. Stavolta è così, ma per la sessione mattutina. La finale di Sinner a Pechino si giocherà alle ore 8 italiane. In precedenza si terrà un incontro femminile, che però a meno di sorprese terminerà entro l'ora prefissata.

Dove vedere la finale di Sinner in TV e in streaming: non c'è diretta in chiaro

Dove vedere di Pechino con Sinner in TV? Iniziamo subito dicendo che la finale del torneo ATP 500 di Pechino si potrà solamente su Sky. Non c'è la possibilità di vedere la partita in diretta in chiaro. La finale si potrà vedere sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming solo per abbonati con Sky Go o NOW.

I precedenti tra Sinner con Tien e Medvedev

Jannik Sinner e Daniil Medvedev si conoscono molto bene. Si sono affrontati quindici volte, il bilancio è 8-7 per Jannik, che ha perso i primi sei confronti diretti. Quindi c'è un 8-1 recente, con una sola dolorosissima sconfitta nei quarti di finale di Wimbledon 2024. Learner Tien ha 19 anni non ha ancora giocato una finale ATP, quest'anno si è affacciato nel circuito dei grandi e non ha precedenti con Sinner.