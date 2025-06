video suggerito

Quando gioca Sinner contro Rublev al Roland Garros: data e orario del prossimo incontro La prossima partita di Jannik Sinner al Roland Garros 2025 si terrà lunedì 2 giugno. Sinner affronterà il russo Andrey Rublev. Tutte le informazioni su data e orario del match del Roland Garros. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner sta avendo un percorso straordinario al Roland Garros. Tre partite e nemmeno un set perso. Dopo aver vinto contro Rinderknech e Gasquet ha lasciato solo tre game al ceco Jiri Lehecka, un tennista che un paio di mesi fa era numero 22 ATP. Ora Sinner si ritempra in attesa della partita degli ottavi di finale con il russo Andrey Rublev. L'incontro si disputerà lunedì 2 giugno. Da definire ancora il campo, probabilmente il Philippe Chatrier, e soprattutto l'orario: o si giocherà nel pomeriggio o nella sessione serale, in quel caso si inizierebbe alle ore 20:30. La partita degli ottavi Sinner-Rublev si potrà seguire in diretta TV solo su Eurosport e dunque sarà necessario un abbonamento, a Sky, DAZN o Discovery. Non c'è la diretta in chiaro. Streaming con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery. Ecco tutte le informazioni sulla prossima partita del numero 1 ATP.

Sinner-Rublev al Roland Garros: data e orario del match

L'incontro degli ottavi di finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Andrey Rublev si giocherà lunedì 2 giugno. Data certa, orario invece no. Nella giornata di domenica, nel pomeriggio, verrà reso noto il programma e dunque anche l'orario. Due sono le possibilità. O Sinner-Rublev si giocherà nel pomeriggio di lunedì tra le 13 e le 17 o si disputerà, più probabilmente, nella sessione serale, in quel caso si parte non prima delle ore 20:30.

Chi è Andrey Rublev, l’avversario di Sinner al Roland Garros

Andrey Rublev non sta vivendo l'annata migliore della sua carriera, ma è un tennista di alto livello, o forse lo è stato. 27 anni, numero 5 ATP tre anni e mezzo fa, ben dieci volte nei quarti a livello Slam, ma mai una semifinale. Sempre vicino al grande salto, ma non è mai riuscito realmente a farlo. Ha vinto 17 titoli ATP, inclusi i 1000 di Monte Carlo e Madrid, disputando 27 finali. Per cinque volte ha chiuso la stagione tra i primi 8. Nell'ultimo anno e mezzo Sinner ha perso solo sei partite, a batterli quattro tennisti, uno di questi proprio Rublev nell'Open del Canada.

Dove vedere Sinner-Rublev in TV e streaming al Roland Garros

Il match degli ottavi del Roland Garros non sarà visibile in chiaro. Sinner-Rublev si potrà seguire solamente su Eurosport, canale visibile a pagamento per gli abbonati di Sky (canale 210), DAZN e Discovery+. Streaming con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery.