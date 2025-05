video suggerito

Quando gioca Sinner contro Gasquet al Roland Garros, data e orario del prossimo incontro Jannik Sinner tornerà in campo al Roland Garros mercoledì 28 maggio, in orario non prima delle 20:15. Tutto quello che c'è da sapere sul prossimo avversario, Richard Gasquet.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner dopo la vittoria d'esordio contro Rinderknech dovrebbe tornare in campo al Roland Garros mercoledì 28 maggio non prima delle 20:15. Il suo prossimo avversario sarà Richard Gasquet, che potrebbe disputare la sua ultima partita a Parigi. Tre i precedenti, tutti a favore di Jannik. In palio il terzo turno contro uno tra Lehecka e Davidovic. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Sinner-Gasquet al Roland Garros, data e orario del match

La partita tra Sinner e Gasquet valida per il secondo turno del Roland Garros è in programma nella giornata di mercoledì. La sfida tra il tennista italiano e quella francese potrebbe essere inserita nel serale e iniziare non prima delle 20:15. C'è anche una remota possibilità che possa essere spostata alla stessa ora del giorno successivo, ovvero giovedì 29 maggio. Nessun dubbio sul campo, che sarà lo Philippe Chatrier: questo perché si sfideranno il numero 1 del mondo, e la grande gloria transalpina.

Chi è Gasquet, l'avversario di Sinner al Roland Garros

Il classe 1986 Richard Gasquet sta giocando l'ultimo Roland Garros della sua carriera. Il tennista francese reduce dalla vittoria nel derby con Atmane occupa attualmente il numero 166 della classifica ma in passato è stato anche 7. 16 i titoli vinti in carriera da un giocatore diventato iconico per il suo rovescio ad un mano. Tre i precedenti con Jannik Sinner, tutti e tre conquistati dal numero uno al mondo. Ultimo proprio al Roland Garros della scorsa stagione.

Dove vedere Sinner-Gasquet in TV e streaming al Roland Garros

La partita tra Sinner e Gasquet si potrà vedere in TV su Eurosport, disponibile sia su Sky (canale 210 o 211) e sia su DAZN. Per quanto riguarda lo streaming invece diretta su Sky GO, DAZN, NOW e Discovery+, tutti servizi a pagamento per i rispettivi abbonati.