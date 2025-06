video suggerito

Putintseva risponde alle accuse di Maria Sakkari mostrandole quello che fece con Martina Trevisan Sakkari e Putintseva, tensione a Bad Homburg: insulti, accuse di maleducazione e frecciatine social dopo il match. Tirata in ballo anche Martina Trevisan.

A cura di Marco Beltrami

Quello che è successo tra Sakkari e Putintseva al termine del match del torneo di Bad Homburg in Germania, vinto dalla prima, ha fatto il giro del mondo. Parole di fuoco e rissa sfiorata tra le due tenniste che hanno confermato il loro temperamento. E la cosa non sembra essere finita lì a giudicare dal ritorno sulla vicenda della tennista kazaka, che ha rincarato la dose.

Putintseva torna a carica contro Sakkari, dopo la rissa in campo

Putintseva, che spesso e volentieri in carriera si è resa protagonista di comportamenti sopra le righe, ha voluto rimarcare come anche la sua ultima avversaria non sia stata sempre impeccabile. Ha condiviso infatti nelle sue storie social, una doppia foto relativa a un saluto freddo di Sakkari nei confronti di due avversarie. Si tratta di Raducanu e dell’azzurra Martina Trevisan: sia con la britannica che con la nostra portacolori, la greca avrebbe sfoderato un saluto "no look".

Proprio quello su cui si è incentrato uno dei suoi attacchi a Putintseva. Quest'ultima ha accompagnato la foto con le parole: "Quando stringi la mano, guarda l’altra persona negli occhi… è lì che la trama si infittisce". Il tutto accompagnato dall’emoticon del pagliaccio. Come se non bastasse poi ecco un altro chiarimento: "Non che mi interessi, ma le ho stretto la mano come fanno la maggior parte delle donne, decisamente non seguendo il protocollo dell’abbraccio a cui alcuni uomini sembrano tenere tanto".

Cosa ha detto Sakkari su Putintseva dopo il match di Amburgo

Per Sakkari invece la cosa sembra essersi chiusa lì, in campo. Una brutta figura per le due tenniste, con Maria che dopo essere stata mandata a quel paese dalla sconfitta ("Vai a farti f…..e") ha urlato: "Non piaci a nessuno. Quando stringi la mano guarda l'altra persona negli occhi".

Nel post-match poi la numero 85 del mondo ha chiosato: "Non credo che mi inviterà a cena per il resto della nostra vita, ma a dire il vero non mi interessa", ha detto Sakkari nella sua intervista in campo. "Ho degli ottimi amici e andrò a cena con loro. Lasciatemi dire solo che la rispetto come giocatrice, ma questo è tutto".