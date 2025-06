video suggerito

Maria Sakkari esplode contro Putintseva: "Guarda come ti comporti. Qui non piaci a nessuno" Grande tensione durante la sfida di tennis valida per l'accesso agli ottavi del torneo femminile del Bad Homburg Open in Germania. Scontro verbale tra Maria Sakkari e Yulia Putintseva: "Qui non piaci a nessuno".

A cura di Fabrizio Rinelli

Maria Sakkari ha sconfitto Yulia Putintseva dopo due set molto equilibrati, conquistando così un'importante qualificazione agli ottavi di finale del torno del Bad Homburg Open in Germania. Con il punteggio di 7-5, 7-6 la tennista greca si è sbarazzata della sua avversaria al termine di una partita molto combattuta che però ha vissuto un momento di alta tensione proprio quando si è chiusa la sfida. Il video di quanto accaduto è diventato immediatamente virale e infatti ciò che accade sorprende più per i toni accesi che per le parole pronunciate dalle due tenniste.

Ma cosa è accaduto? Alla giocatrice di Atene non piaceva il modo in cui la sua avversaria le aveva teso la mano, perché non la guardava negli occhi. "Bella stretta di mano – ha detto la Sakkari a Putintseva la quale ha subito risposto -. Non capisco cosa vuoi che faccia". E così la kazaka in maniera provocatoria le ha fatto un inchino: "Trattami come un normale essere umano – sono state le parole della tennista greca che ha poi aggiunto – quando stringete la mano, guardate l'altra persona negli occhi". E a quel punto scoppia il caos totale.

Cos'è accaduto tra Sakkari e Putintseva

Sakkari e Putintseva hanno discusso animatamente sotto la rete. Alla tennista kazaka non è piaciuto l'appunto ricevuto dalla sua avversaria e per questo si è inchinata ancora sarcasticamente. L'arbitro ha chiesto subito alle ragazze di fermarsi, ma la discussione ma avanti. "Guardati prima di parlare – ha tuonato la Putintseva che si è poi lasciata andare -. Vai a farti fo**ere". A quel punto la Sakkari, che nel frattempo stava guadagnando gli spogliatoi, torna indietro andando verso la sua avversaria: "Cosa?". La domanda sorpresa crea ulteriori tensioni tra le due.

La tennista greca ha chiesto spiegazioni alla sua avversaria prima di esplodere totalmente. "Qui non piaci a nessuno, non piaci a nessuno – ripete due volte -. Guarda le persone negli occhi quando stringi loro la mano". A quel punto entrambe guadagnano l'uscita. Successivamente alla Sakkari è stato chiesto cosa fosse accaduto: "Non credo che mi inviterà a cena per il resto delle nostre vite – ha detto a proposito della Puntintseva -. A dire il vero, non mi interessa. Ho degli ottimi amici con cui andare a cena. Lasciamo perdere. La rispetto come giocatrice e basta".