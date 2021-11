Prossima partita dell’Italia in Coppa Davis, contro chi gioca in semifinale: data, orario e tabellone Se l’Italia batterà la Croazia nei quarti di finale sfiderà in semifinale di Coppa Davis la vincente di Serbia-Kazakistan. Ecco quello che c’è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

Dopo aver battuto Usa e Colombia, l'Italia sfida la Croazia nel primo match ad eliminazione diretta della Coppa Davis 2021 nei quarti di finale. In caso di vittoria Sinner, Sonego Fognini, Musetti e Bolelli sfideranno in semifinale una tra la Serbia del gigante Djokovic e il Kazakistan di Bublik il 3 o il 4 dicembre. Un match non impossibile per gli azzurri che in caso di ulteriore vittoria si qualificherebbero per l'ultimo atto della Davis Cup in programma il 5 dicembre.

Il tabellone dell'Italia in Coppa Davis di tennis, l'avversaria in semifinale

Gli azzurri se dovessero vincere i quarti di finale contro la Croazia, sfideranno in semifinale la vincente del match tra la Serbia e il Kazakistan. Favorita la squadra in cui milita il numero uno al mondo Djokovic che ha però rischiato grosso nel turno precedente, ma attenzione ai kazaki trascinati dal sempre temibile e imprevedibile Bublik, tra le sorprese di questa edizione. L'altra semifinale in programma è quella tra le vincenti di Russia-Svezia e Gran Bretagna-Germania.

Quando si gioca la prossima partita dell’Italia in Coppa Davis: data e orario

Quando scenderà in campo eventualmente l'Italia per la semifinale di Coppa Davis contro una tra Serbia e Kazakistan? Le semifinali della Coppa Davis sono in programma il 3 e il 4 dicembre. Da stabilire se si giocherà prima questa sfida, oppure quella tra le vincenti di Russia-Svezia e Gran Bretagna-Germania con la finale che poi si disputerà il 5 dicembre. Gli orari delle semifinali saranno definiti più avanti. Potrebbero comunque entrambe giocarsi a partire dalle 16.

Dove si gioca la semifinale dell’Italia in Coppa Davis

L'Italia se batterà la Croazia giocherà la semifinale di Coppa Davis a Madrid. In Spagna si terranno tutte le ultime sfide del torneo a squadre, compresa anche la finale. I tennisti azzurri che finora hanno giocato sempre in casa a Torino dovrebbero dunque adattarsi in fretta al nuovo ambiente. Un piccolo vantaggio per l'avversaria dell'Italia, visto che Serbia e Kazakistan hanno già giocato sul cemento indoor Madrid e sono già sul posto.