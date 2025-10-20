Pietrangeli stronca Sinner: “Spero durante la Coppa Davis non vada a giocare altrove… Troppi soldi”

Nicola Pietrangeli ha puntato il dito contro Jannik Sinner per il ‘no' alla Coppa Davis 2025 del tennista n°2 al mondo. "È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano" ha detto l'ex tennista e vincitore della Coppa Davis nel 1976, che ha commentato telefonicamente con l’agenzia ANSA la decisione del tennista azzurro di rinunciare alle Finals di Bologna.

Il 92enne ha proseguito: "Non capisco quando parla di scelta difficile, deve giocare a tennis mica fare una guerra. Quando mi toccano la Coppa Davis smanio perché lo scopo di uno sportivo è mettere la maglia azzurra. Ma purtroppo parlo di un'altra epoca".

Infine Pietrangeli ha aggiunto: "Spero che durante la Davis non vada a disputare altri impegni altrove…Oggi il mondo è troppo guidato dai soldi e il cuore viene spesso messo da parte".

L'ex tennista azzurro non ha preso molto bene il declino di Jannik Sinner alla Coppa Davis di quest'anno e non ha usato giri di parole per esternare la sua reazione.

Coppa Davis 2025: Sinner salta le Finals di Bologna, Volandri senza il numero uno azzurro

L’Italia guidata da Filippo Volandri punta al "Three Peat" in Coppa Davis 2025, ma dovrà farlo senza Jannik Sinner. Il capitano ha ufficializzato la lista dei convocati per le Final 8 che si disputeranno sul veloce indoor della ‘SuperTennis Arena’ di BolognaFiere, annunciando il forfait del numero uno azzurro: «Jannik non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis rimane sempre casa sua e sono certo che tornerà presto a far parte della squadra».

Il tennista 2 al mondo ha spiegato le ragioni della sua assenza: "Voglio iniziare al meglio la stagione 2026 e una settimana in più di preparazione fa la differenza. Rinunciare alle Finals non è semplice, soprattutto dopo averle già vinte due volte, ma è stata una scelta ponderata".